Оскар 2025: Юра Борисов и другие возможные номинанты

Несмотря на продолжающиеся катастрофические пожары в Лос-Анджелесе, подготовка к церемонии Оскар идет полным ходом. Рассказываем, какие шансы на попадание в номинацию ”Лучший актер второго плана” у Юры Борисова, какие фильмы смогут побороться за статуэтку и станет ли ”Дюна” лучшей картиной года.

Американская киноакадемия не стала отказываться (за что ее многие критикуют) от планов по объявлению номинантов на самую престижную кинопремию, а просто перенесла событие на два дня: с 17 на 19 января. В конце следующей недели станет известно, какие картины, актеры, режиссеры, сценаристы и композиторы поборются за звание лучших из лучших, но уже сейчас страсти вокруг предстоящего объявления номинантов на Оскар 2025 кипят.

Юра Борисов номинирован на Оскар?

Пока неизвестно, попадет ли российский актер Юра Борисов, сыгравший в американском фильме ”Анора” 2024 года в список претендентов на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана, однако он уже успел стать сенсацией после номинации на вторую самую престижную американскую кинопремию ”Золотой глобус”. Если 19 января имя российского актера будет включено в список номинантов на Оскар, Юрий Борисов станет первым российским актёром, претендующим на премию киноакадемии после Марии Успенской, номинированной в 1936 году.

© Фото: Frank Sun/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Помимо Юры Борисова среди других претендентов в номинации ”Лучший актер второго плана” Киран Калкин, младший брат Маколея Калкина. Именно ему российский актер уступил в борьбе за ”Золотой глобус” 2024.

Какие фильмы могут получить Оскар 2025?

Официального шортлиста фильмов, из которого члены Американской киноакадемии будут выбирать картины для номинации на Оскар 2025, нет. Однако за неделю до объявления номинантов фавориты уже очевидны, среди них:

”Анора”, фильм американского кинорежиссёра Шона Бейкера, получивший главный приз Каннского кинофестиваля 2024 года. Фильм, заявленный как комедия/драма повествует о браке наследника русского олигарха на девушке по вызову.

”Бруталист”, картина американского кинорежиссёра Брэди Корбета о венгерском архитекторе еврейского происхождения, пережившем Холокост и эмигрировавшем в Нью-Йорк, чтобы осуществить американскую мечту. Фильм уже успел получить ”Золотой глобус” 2024.

”Субстанция”, cатиристический боди-хоррор кинорежиссёра из Франции Корали Фаржа. Картина была отмечена на Каннском кинофестивале, получив приз за лучший сценарий.

”Всё, что нам кажется светом”, фильм режиссёра из Индии Пайал Кападия, получивший Гран-при Каннского кинофестиваля 2024. Индийская драма повествует о жизни простых людей, которые стремятся обрести счастье.

”Совершенный незнакомец”, драматичный мюзикл об американской иконе рок, поп, и фолк-музыки Бобе Дилане, роль которого исполнил Тимоти Шаламе. Фильм режиссёра Джеймса Мэнголда уже был назван одним из 10 лучших американских фильмов 2024 года.

В списке других претендентов на номинацию ”Лучший фильм 2025” также румынская сатира ”Не ожидайте слишком много от конца света”, мюзикл ”Злая: Сказка о ведьме Запада” с Арианой Гранде, и вторая часть ”Дюны” от Дени Вильнёва, шансы которой на ”Оскар” за лучший фильм, по мнению кинокритиков, невелики.

Оскар за лучшую женскую роль 2025

Одна из самых ожидаемый номинаций Оскара 2025 - ”Лучшая женская роль”, а самая большая интрига - получит ли Деми Мур долгожданный Оскар за главную роль в ”Субстанции”, если окажется в списке номинанток, в который также могут попасть:

Майки Мэдисон, 25-летняя американская актриса с небольшим списком работ, сыгравшая главную роль в фильме ”Анора”.

Синтия Эриво, 38-летняя певица и актриса из Великобритании, сыгравшая в мюзикле ”Злая: Сказка о ведьме с Запада”.

Фернанда Торрес, 59-летняя бразильская актриса и писательница, за главную роль в биографической драме ”Я всё еще здесь”, получившей награду за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале 2024 года.

Кейт Уинслет, 49-летняя оскароносная актриса из Англии за роль в фильме ”Великая”, где она сыграла военного фотографа Ли Миллер.

В списке других претенденток на номинацию ”Лучшая женская роль” Памела Андерсон, Николь Кидман, Анджелина Джоли, Тильда Суинтон, Сирша Ронан, Зендая, Джулианна Мур, Эми Адамс и Кирстен Данст.

Оскар за лучшую мужскую роль в 2025?

Помимо очевидных фаворитов Американской киноакадемии на попадание в список номинантов на Оскар за лучшую мужскую роль - Эдриана Броуди и Тимоти Шаламе - 19 января среди претендентов могут также оказаться:

62-летний двукратный номинант на Оскар Райф Файнс за роль в фильме ”Конклав” о выборах нового Папы Римского.

64-летний Хью Грант, исполнивший главную роль в хорроре ”Еретик”.

28-летний Пол Мескал, сыгравший в продолжении ”Гладиатора” режиссёра Ридли Скотта.

48-летний Киллиан Мерфи, лауреат прошлогодней премии Оскар, за роль в исторической драме ”Мелочи жизни”.

Когда и где пройдет церемония ”Оскар 2025”?

Лауреаты премии Оскар 2025 будут объявлены в начале марта: 97 церемония вручения наград пройдет в кинотеатре ”Долби” в Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 марта. В роли ведущего церемонии выступит американский комик Конан О’Брайен, который в том числе известен тем, что писал сценарии для мультсериала ”Симпсоны” в 1991-1993 году.