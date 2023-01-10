Итоги 2024 года в киноиндустрии: лучшие и худшие фильмы

Сергей Ильин

Оценивая итоги года в мировой киноиндустрии, можно констатировать, что время сенсационных премьер уходит в прошлое. Кассу собирают только проверенные проекты. Расскажем об удачах и провалах кинематографистов, а также самых кассовых фильмах в ушедшем году.

Лидеры 2024 года

Достаточно посмотреть на список лидеров проката США и Канады – два фильма преодолели планку в 600 млн долларов. И это (кто бы сомневался) замечательный мультфильм «Головоломка-2» и «Дэдпул и Росомаха», опередившие почти на 200 млн. по показателям сборов «Сказку о ведьме Запада».

В российском прокате отлично выступили «Лед 3», «Холоп 2» и «Бременские музыканты», собравшие от 2 до 3,8 млрд рублей. Из немногочисленных заморских фильмов в топ проката ожидаемо ворвался «Дэдпул и Росомаха». «Холоп 2» занял вторую строчку в списке самых кассовых отечественных фильмов российского проката за всю его историю — вслед за «Чебурашкой». В прокат уже вышла французская версия «Холопа», ждем в новом году появление турецкого варианта отечественной комедии.

Провалы 2024 года

Громкими провалами на мировом кинорынке отметились два амбициозных проекта – «Ворон» и «Джокер: Безумие на двоих». В первом случае итог по сборам с учетом достаточно скромного бюджета ленты в целом соответствовал ожиданиям зрителей и критиков.

Но тотальная неудача второго «Джокера» стала предметом ожесточенных споров и поводом для появления множества «теорий заговора». Вплоть до того, что режиссер Тодд Филлипс намеренно «слил» работу над картиной, посчитав, что скандальный провал сам по себе станет отличной рекламой для фильма. Вряд ли эта версия справедлива, но факт остается фактом – мало кто из поклонников первой ленты смог понять – в чем же был первоначальный замысел творческой команды.

Относительной неудачей надо признать «Фуриосу». Продолжение перезагрузки «Безумного Макса» ожидали всем миром. Но что-то пошло не так – лента провалилась в прокате, отзывы смешанные, много претензий к качеству компьютерной графики. Но в данном случае сработал, скорее всего, синдром завышенных ожиданий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тренд на экранизации

В России явно наметился тренд на продвижение экранизаций. Видимо киноделы совсем разочаровались в потенциале оригинальных сценариев. Список 2024 года впечатляет:

«Мастер и Маргарита»

«Огниво»

«Бременские музыканты»

«Сто лет тому вперед».

Все эти ленты отлично прошли в прокате, хотя и вызвали неоднозначные оценки критиков. Сарик Андереасян не стал выбиваться из тренда и снял свою версию «Онегина».

В этом отношении пальму первенства надо отдать экранизации Михаила Булгакова, споры о которой вышли за пределы нашей страны. На наш взгляд, у Михаила Локшина получилось очень самобытное и интересное авторское прочтение главного романа середины прошлого века. Особо отметим блестящую актерскую работу Аугуста Диля.

Поп-идолы на экране

Как отдельный тренд можно указать на подъем зрительского интереса к ведущим поп-идолам 1990-х. Ничем иным невозможно объяснить прокатный успех достаточно скромных по творческим качествам «Тур с Иванушками» и «Руки вверх».

Мнения критиков

Что касается ожидаемых наград за лучший фильм года, то мнения критиков разделились. Многие делают ставку на «Бруталиста» - драматический фильм Брэди Корбета о судьбе венгерского архитектора, пережившего Холокост. Исполнителю главной роли Эдриану Броуди пророчат актерский «Оскар».

Мой личный фаворит - «Конклав», который уже получил шесть номинаций на «Золотой глобус». Фильм об интригах в Ватикане снял немецкий постановщик Эдвард Берге. Дэми Мур вполне может претендовать на награды за лучшую женскую роль. Ее работа в фильме «Субстанция» единодушно отмечена всеми мировыми кинокритиками. Не стоит забывать об «Аноре» Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Марк Эдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова. «Золотая пальмовая ветвь», полученная в Каннах, говорит о многом.