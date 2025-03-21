Эли Шарвит стал новым главой ШАБАК

Эли Шарвит стал новым руководителем внутренней разведывательной службы «Шин-Бет» (ШАБАК), информирует офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Эли Шарвит является контр-адмирала запаса, ранее он возглавлял военно-морские силы еврейского государства.
"ШАБАК перенесла тяжелое потрясение 7 октября 2023 года. Премьер-министр убежден, что контр-адмирал Шарвит - подходящий человек для руководства этой организацией на пути, который продолжит славные традиции этой структуры"
– офис Биньямина Нетаньяху
Как сообщили в администрации премьера, Шарвит имеет большой опыт военной службы: оборонным структурам страны он отдал 36 лет жизни. С 2016 по 2021 он возглавлял ВМС.
Ранее глава израильского правительства уволил бывшего главу спецслужбы Ронена Бара из-за "утраты доверия". Бара обвинили в превышении должностных полномочий.