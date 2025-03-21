Вестник Кавказа

Эли Шарвит стал новым главой ШАБАК

Эли Шарвит стал новым главой ШАБАК
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нетаньяху назначил главой ШАБАК Эли Шарвита. Ранее спецслужбу возглавлял Ронен Бар.

Эли Шарвит стал новым руководителем внутренней разведывательной службы «Шин-Бет» (ШАБАК), информирует офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. 

Эли Шарвит является контр-адмирала запаса, ранее он возглавлял военно-морские силы еврейского государства.

"ШАБАК перенесла тяжелое потрясение 7 октября 2023 года. Премьер-министр убежден, что контр-адмирал Шарвит - подходящий человек для руководства этой организацией на пути, который продолжит славные традиции этой структуры"

– офис Биньямина Нетаньяху

Как сообщили в администрации премьера, Шарвит имеет большой опыт военной службы: оборонным структурам страны он отдал 36 лет жизни. С 2016 по 2021 он возглавлял ВМС.  

Ранее глава израильского правительства уволил бывшего главу спецслужбы Ронена Бара из-за "утраты доверия". Бара обвинили в превышении должностных полномочий.

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