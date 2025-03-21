Энергодиалог Азербайджана и США: возобновляемые источники и возвращение к нефти

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

В конце марта министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Уго Геварой. Они обсудили возможность сотрудничества как в нефтегазовой сфере, так и в проектах возобновляемой энергетики. Расскажем, почему эти темы действительно отражают интересы сторон в энергодиалоге?

Разговор касался азербайджано-американского сотрудничества в области энергетики и того, как две страны могут обеспечить энергетическую безопасность всего региона.

Азербайджан и США имеют давнюю историю взаимоотношений и сотрудничества в постсоветский период. Американские компании участвовали в знаковых для Баку проектах. Chevron и ExxonMobil еще в 1990-х вошли в проект разработки месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). К концу 2010-х годов Chevron владела 9,57% в проекте, а ExxonMobil - 6,79%. Кроме того, Chevron владел 8,9% долей в магистральном нефтепроводе Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).

Однако в 2020 году Chevron вышла из всех проектов в Азербайджане, продав свои доли в АЧГ и БТД венгерской компании MOL за 1,57 млрд долларов. Тогда же появлялась информация, что ExxonMobil тоже хочет выйти из АЧГ (однако до настоящего времени компания сохранила свою долю в проекте). Причина подобного решения Chevron, вероятно, состоит совпадении двух факторов. Во-первых, в Азербайджане и в рамках проекта АЧГ устойчиво снижается добыча нефти. По данным Energy Institute, средний ежегодный темп снижения добычи нефти в 2013-2023 годах составил 3,6%. А в рамках АЧГ добыча снизилась с 40,6 млн тонн в 2010 году (пиковое значение добычи за всю историю проекта) до 17,8 млн тонн в 2023 году.

© Фото: Energy Institute Statistical Review of World Energy

Во-вторых, важен сам момент выхода Chevron из азербайджанских проектов. К концу 2010-х годов нарастала популярность теории «энергетического перехода». Идея быстрого отказа от ископаемых источников энергии была очень популярна. А в 2020 году добавилось резкое падение потребления нефти в результате коронавируса, остановившего перемещения как между странами, так и внутри государств (на пике падения спроса на нефть - 30%). В результате, BP даже выпустила прогноз о том, что «пик нефти» уже пройден - то есть больше, чем в 2019 году потребление нефти в мире уже не будет, а из самоизоляции люди выйдут и сядут в электромобили. На этом фоне многие мировые энергетические компании задумались о продаже своих нефтегазовых активов и уходе в «зеленую» энергетику.

Сейчас ситуация изменилась - не зря ExxonMobil так и не вышла из АЧГ. Эйфория в отношении «энергетического перехода» прошла, и компании стали более рационально относиться к своим инвестициям. Миру по-прежнему нужна нефть, поэтому глобальные игроки возобновили инвестиции в нефтегазовый комплекс. В случае с американскими компаниями дополнительным фактором стал приход к власти Дональда Трампа, который открыто поддерживает традиционную энергетику, благодаря чему она перестает быть «токсичной». Подобные изменения выгодны Азербайджану, так как позволяют сохранить иностранных инвесторов не только из числа американских компаний, но и представителей других стран.

Несколько сложнее складываются отношения Азербайджана и США в газовой сфере. Стратегия Вашингтона на газовом рынке в целом в последнее десятилетние существенно изменилась, поэтому дело не в двухсторонних отношениях, а во внутренних процессах американской энергетики. Благодаря «сланцевой революции» США существенно нарастили добычу газа в 2000-е и 2010-е годы, превратившись из импортера газа в нетто-экспортера. Это повлияло на отношения США к другим производителям.

С 1990-х годов США поддерживали любые проекты в Евразии, направленные на диверсификацию поставок газа. Во многом это делалось, чтобы ослабить доминирующие позиции России на европейском рынке. Именно поэтому Вашингтон так активно продвигал проект Nabucco – газопровод из Туркменистана в Азербайджан через Каспийское мере в Азербайджан и далее через Грузию и Турцию в Европу. В итоге Транскаспийский газопровод построить не удалось, но азербайджанский газ успешно дошел до Европы по системе газопроводов TAP – TANAP. Долгосрочные контракты были подписаны на поставку 6 млрд куб. м. газа в Турцию, по 1 млрд куб. м. в Грецию и Болгарию и 8 млрд куб. м. в Италию.

В 2016 году США запустили первый крупный экспортный СПГ-проект, а уже в 2023 году стали крупнейшим в мире экспортером СПГ. Сейчас в США строится еще несколько СПГ-заводов, что позволит им до 2029 года удвоить экспорт сжиженного газа. Американские власти стараются расчистить рынки сбыта для своего нового СПГ, поэтому Азербайджан не может рассчитывать на прежний уровень поддержки своих планов экспорта газа. Но и жесткого давления Баку тоже ожидать не стоит, так как доля Азербайджана на европейском рынке не столь велика, чтобы США старались его выдавить.

Импорт газа в Евросоюз по источникам, млн. куб. м.

© Фото: Расчет Bruegel на базе данных ENTSOG, GIE и Bloomberg

Наиболее перспективным направлением сотрудничества Баку и Вашингтона видится работа на внутреннем рынке Азербайджана. В частности, американские компании проявляют интерес к поставкам оборудования и технологий для проектов возобновляемой энергетики. 18 марта на встрече с вице-президентом ExxonMobil Джоном Ардиллом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов рассказал о планах увеличить мощность электростанций на ВИЭ до 35,5% к 2030 году. США выгодно такое сотрудничество, в том числе, чтобы успеть занять долю на рынке оборудования, пока этого не сделал Китай.

© Фото: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики