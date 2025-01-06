Зачем SOCAR приходит на шельф Израиля?

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

SOCAR становится глобальным энергетическим игроком. В марте в рамках визита в Израиль министр экономики Микаил Джаббаров принял участие в церемонии выдачи SOCAR лицензий на разведку в «Блоке I/6» в исключительной экономической зоне Израиля в Средиземном море. Какие цели преследует азербайджанская энергокомпания на этом направлении?

Лицензия на разведку углеводородов была разыграна на тендере в октябре 2023 гола. А в марте 2025 года лишь прошла лишь торжественная часть ее выдачи. Информации об этом участке крайне мало. Он даже упоминается под разными названиями. В большинстве источников указывается «Блок I/6». В других - «Блок 1» или «Кластер I». Дефицит информации демонстрирует рискованный характер подобных проектов. На шельфе Израиля открыто только несколько сколько-нибудь значимых месторождения, поэтому проекты, как правило, реализуются в составе консорциума.

В рамках проведения разведки на «Блоке 1» Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR будет работать в партнерстве с ВР и израильской NewMed. Это позволит снизить издержки в случае, если проект будет признан неудачным. При этом азербайджанская госкомпания стала оператором консорциума - она будет контролировать реализацию проекта и принимать ключевые решения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

SOCAR выходит на шельф Израиля комплексно. 31 января 2025 года компания подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10% доли участия собственности в проекте «Тамар». Это газовое месторождение расположено на шельфе в северо-западной части экономической зоны Израиля. Оно было открыто в 2009 году, а добыча началась в апреле 2013 года. При этом «Тамар» считается крупным месторождением, обнаружение которых – редкость. В рамках «Блока I/6» компании только приступают к поиску месторождений углеводородов. Если их обнаружат и примут окончательное инвестиционное решение, то до первой добычи пройдет, по опыту «Тамара», 4-5 лет. Поэтому SOCAR сможет получить возврат своих инвестиций еще не скоро. С другой стороны, это показывает уверенность компании в том, что углеводороды будут востребованы в долгосрочной перспективе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

SOCAR рассчитывает создать синергетический эффект между проектом «Тамар» и потенциальными месторождениями «Блока I/6» на израильском рынке. Изначально недропользователи, работавшие на шельфе Израиля, Кипра и Греции планировали синхронизировать разработку шельфовых месторождений и построить между ними единый газопровод, который позволил бы экспортировать газ на европейский рынок. Но такой проект не был реализован и потерял актуальность. Запасы на обнаруженных месторождениях оказались недостаточно большими, чтобы построить крупный газопровод. Например, запасы «Тамар» оцениваются примерно в 300 млрд куб. м. газа, а подтвержденные запасы самого крупного месторождения Израиля – соседнего с «Тамаром» «Левиафана» составляют 453 млрд кубов. Соответственно первый проект добывает около 10 млрд куб. м. в год, а второй на пике будет добывать 21 млрд куб. м. в год, но в большее количество лет будет давать около 15 млрд. куб. м.

При рассмотрении проекта строительства газопровода с израильского шельфа в Европу нужен был большой объем прокачки, чтобы проект оказался рентабельными. Но власти Израиля потребовали от недропользователей сначала обеспечить поставки на внутренний рынок и экспортировать только невостребованные объемы, ведь Израиль долгие годы зависел от поставок газа из Египта. В 2023 году внутренне потребление в Израиле составило 12,6 млрд куб. м. То есть для экспорта остается совсем немного газа и его выгоднее теперь экспортировать через египетские СПГ-заводы, тем более что собственного газа для загрузки предприятия по сжижению газа Египту последнее время не хватает.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На шельфе Кипра и Греции вовсе не было открыто крупных месторождений, что также сыграло роль в отказе от проекта строительства газопровода. И последней каплей стала позиция Евросоюза по полной декарбонизации своей экономики к 2050 году. Таким образом, входя в израильские шельфовые проекты, SOCAR понимает, что будет работать на внутреннем рынке этой страны и лишь изредка газ с месторождений будет отправляться в третьи страны через СПГ-завод Египта.

Стоит ожидать, что SOCAR будет участвовать и в других проектах по поиску и добыче газа и нефти на шельфе Израиля, так как каждый последующий проект будет эффективнее за счет синергии с уже имеющимися. Также компания может попытаться зайти на рынок электроэнергии, но в Израиле она столкнется с жесткой конкуренцией со стороны местных компаний, которые уже распределили между собой генерирующие мощности. Тем не менее стратегия SOCAR предусматривает как региональную экспансию, так и вертикальную интеграцию в странах присутствия.