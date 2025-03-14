Дагестанцам по случаю Ураза-байрама дали два выходных дня

В Дагестане 31 марта и 1 апреля объявлены нерабочими днями в связи с Ураза-байрамом. Жители республики будут отдыхать 4 дня подряд.
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил объявить 31 марта и 1 апреля нерабочими днями в республике по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам.
Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, соответствующее постановление об объявлении выходных дней сегодня подписал премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Стоит добавить, что праздник Ураза-байрам в 2025 году приходится на 30 марта. Таким образом, жители Дагестана с учетом субботы и воскресенья будут отдыхать 4 дня подряд.