Вестник Кавказа

Ураза-байрам в Чечне будут праздновать три дня

Ураза-байрам в Чечне будут праздновать три дня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне объявили о выходных днях в честь мусульманского праздника Ураза-байрам: отмечать его жители региона будут три дня, 30, 31 марта и 1 апреля, говорится в указе главы региона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил три выходных в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

"В связи с празднованием праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни... объявить 30, 31 марта и 1 апреля 2025 года нерабочими (праздничными) днями"

- указ главы Чечни

Первый день празднования выпадает на воскресенье, 30 марта, однако к нему прибавятся еще два дня уже рабочей недели – понедельник, 31 марта, и вторник, 1 апреля, которые тоже будут нерабочими, сообщило информационное агентство "Чечня Сегодня". 

Напомним, священный для мусульман месяц Рамадан завершается 29 марта. На следующий день последователи ислама будут отмечать Ид аль-Фитр (Ураза-байрам, Праздник разговения).

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