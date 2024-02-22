Пост в месяц Шавваль 2025: когда, хадис, сколько дней и как держать

После Рамадана идет месяц Шавваль. Когда пост в месяц Шавваль в 2025 году? Как держать пост в месяц Шавваль? Сколько дней нужно соблюдать пост в месяц Шавваль?

За священным месяцем Рамадан в исламском календаре следует месяц Шавваль. Он значим для мусульман не только праздником Ураза-байрам, но и особенным постом.

Пост в месяц Шавваль в 2025 году

Месяц Шавваль в 2025 году наступит 30 марта. В этот же день мусульмане всего мира будут праздновать Ураза-байрам. Завершится этот месяц 28 апреля 2025 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шестидневный пост в месяц Шавваль в 2025 году представители ислама смогут держать с 31 марта по 28 апреля, так как в первый день месяца (день празднования Ураза-байрам) держать пост запрещено.

Хадис про пост в месяц Шавваль

О достоинстве шестидневного поста в месяц Шавваль сказано в хадисах пророка Мухаммеда. Так, посланник Аллаха говорил:

"Аллах сделал воздаяние за добро десятикратным, и поэтому месяц, как десять месяцев, а пост шести дней – завершение года"

Пророк также сказал, что тот, кто держал пост в Рамадан, а затем постился 6 дней в Шавваль, будет очищен от грехов со дня своего рождения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в одном из хадисов говорится, что пост в Рамадан и вслед за ним шестидневный пост в Шавваль равен посту на протяжении всего года.

Как держать пост в месяц Шавваль?

Пост в месяц Шавваль необходимо держать так же, как и пост в священный месяц Рамадан – путем отказа от еды и питья в дневное время суток (от рассвета до заката).

Однако если пост в Рамадан является обязательным и его необходимо держать все 30 дней, то пост в Шавваль – добровольный, который ограничивается 6 днями.

Стоит добавить, что держать пост в Шавваль можно только в том случае, если мусульмане не пропустил ни одного дня поста в Рамадан. Только в этом случае соблюдать пост имеет смысл.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если мусульманин по разным причинам пропустил несколько постов в Рамадан, то сперва он должен возместить пропущенные дни, а потом приступить к шестидневному посту.

То есть в первую очередь у мусульманина должно стоять возмещение пропущенных дней обязательного поста в месяц Рамадан, нежели соблюдение желательно поста в Шавваль.

Сколько дней нужно держать пост в месяц Шавваль?

Пост в месяц Шавваль нужно держать 6 дней. Его можно соблюдать как шесть дней подряд, так и разделить на отдельные дни месяца Шавваль.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запрещено соблюдать пост в первый день месяца, поскольку воздержание во время празднования Ураза-байрам является большим грехом.

Не рекомендуется держать пост и в пятницу. При этом пятничное воздержание разрешается, если к этому дню добавить четверг или субботу.

Можно ли держать пост в месяц Шавваль с перерывами?

Пост в месяц Шавваль можно держать как с перерывами, так и все 6 дней подряд. Непрерывность не является условием для соблюдения поста, в данном случае все зависит от возможностей верующего.

Намерение на пост в Шавваль

Перед началом поста в месяц Шавваль верующий должен совершить намерение, без которого пост не засчитывается.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульманину во время сухура необходимо произнести на арабском языке следующие слова:

"Я намереваюсь соблюдать дополнительный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего"

Перед началом ифтара ему следует сказать так:

"Господи, ради Твоего довольства мною я постился, уверовал в Тебя, положился на Тебя и совершил разговение, используя дары Твои. Прости мне прошлые и последующие прегрешения, о Всепрощающий"

Достоинство поста в месяц Шавваль

За пропуск шестидневного поста в месяц Шавваль никакого греха не будет, так как это желательный пост. Но в данном воздержании для верующих кроется множество достоинств.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так, за соблюдение постов в месяцы Рамадан и Шавваль мусульманин будет избавлен от грехов со дня рождения, а также получит десятикратное вознаграждение.