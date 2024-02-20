Вестник Кавказа

Месяц Шавваль 2025: когда начинается, сколько дней, пост и Ураза-байрам

Мурад Устаров
Московская историческая мечеть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шавваль – десятый месяц в мусульманском календаре. Когда начинается месяц Шавваль в 2025 году? Какого числа Ураза-байрам в 2025 году? Сколько дней в месяце Шавваль? Когда можно держать пост в Шавваль?

Месяц Шавваль идет следом за священным месяцем Рамадан. В первый его день мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, который наступит уже на этой неделе. В дни Шавваля верующим рекомендуется держать шестидневный пост.

Когда месяц Шавваль в 2025 году?

Десятый месяц исламского лунного календаря Шавваль в 2025 году начнется 30 марта. В этот день мусульмане отпразднуют Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершится Шавваль в апреле, последний день этого месяца приходится на 28-е число. Его сменит месяц Зуль-каада, начало которого выпадает на 29 апреля.

Шавваль – что это и какой месяц?

Шавваль – десятый месяц мусульманского календаря, наступление которого ознаменовывает завершение священного месяца Рамадан и обязательного для всех верующих поста.

Шавваль знаменателен тем, что в первый день этого месяца мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Кроме того, в дни этого месяца принято соблюдать желательный пост.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Шавваль важен для мусульман тем, что в нем тоже содержится множество благ. Он приходит с целью сохранения настроя и вдохновения, обретенных во время Рамадана.

Шавваль дает последователям ислама еще одну возможность обрести благословение от Всевышнего, а также получить прощение за свои совершенные ошибки и грехи.

Сколько дней в месяце Шавваль?

Месяц Шавваль является десятым в исламском лунном календаре, он идет вслед за священным месяцем Рамадан. Месяц Шавваль длится 30 дней.

Пост в месяц Шавваль

Мусульмане в Шавваль соблюдают шестидневный желательный пост, который можно держать как 6 дней подряд, так и разбить на отдельные дни этого месяца.

Пост в месяц Шавваль разрешено соблюдать в любые дни, за исключением первого, так как на этот день приходится Ураза-байрам, а в исламе запрещено держать пост в праздничные дни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в Шавваль представляет собой воздержание от еды и питья в дневное время суток (от восхода солнца до его заката). То есть этот пост принято держать так же, как и пост в Рамадан.

Помимо этого, перед началом соблюдения поста и разговением мусульманам необходимо совершить намерение (ният). Без этого воздержание считается недействительным.

Стоит добавить, что пост в Шавваль, в отличие от Рамадана, - добровольный и желательный. Но его соблюдение позволяет получить большое вознаграждение от Всевышнего.

Ураза-байрам 2025

Один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам – отмечается в первый день месяца Шавваль. Он знаменует окончание священного месяца Рамадан.

В 2025 году праздник Ураза-байрам последователи ислама начнут отмечать вечером 29 марта, а основные мероприятия приходятся на 30 марта.

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