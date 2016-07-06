Вестник Кавказа

Эйфелева башня в хиджабе: скандал во Франции в месяц Рамадан

Рина Фельдман
Эйфелева башня в хиджабе: скандал во Франции в месяц Рамадан
Священный месяц Рамадан подходит к концу, а тем временем во Франции не утихает скандал в отношении мусульманского бренда одежды, чья креативная реклама вызвала гнев и возмущение среди критиков ислама в стране. Что случилось в Париже - рассказываем в этом материале.

Что случилось с символом Франции?

Самый узнаваемый символ Франции, Эйфелева башня, стал причиной очередного витка антимусульманских настроений в европейской стране. Всё началось 9 марта, когда бренд мусульманской одежды для женщин Меrrachi опубликовал в зарубежных соцсетях рекламный ролик, в котором Эйфелева башня предстает в абайе и хиджабе оливкового цвета. Изначально пост был подписан следующими словами:

Французское правительство не в восторге от того, что Merrachi на подходе.

Позднее под роликом появились новые слова:

Эйфелева башня в Merrachi, машалла! Кажется, теперь и она - часть сообщества тех, кто выбирает скромную одежду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что за бред Merrachi?

Merrachi - нидерландский бренд исламской одежды, который появился в 2020 году. Основатель бренда - Нада Меррачи, дизайнер одежды родом из Марокко. Идея бреда - стильная и модная одежда в рамках мусульманской концепции скромности, в которой женщина будет чувствовать себя уверенно. Одежду для мусульманок Merrachi продает в основном онлайн, еще у бренда есть свой магазин в Амстердаме. В начале марта открылся временный магазин (поп-ап) в Париже. Скорее всего, именно к этому событию и был создан рекламный ролик. 

Посетительница выставки Халяль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отреагировала Франция?

Франция, где исламофобия - распространенное явление, отреагировала на рекламную кампанию в соцсети негативно. Пользователи оставили гневные комментарии под креативным постом, обвинив Merrachi в том, что их реклама - экзистенциальная угроза для страны и попытка мусульман захватить Европу. Хиджаб на Эйфелевой башне был назван «недопустимой провокацией» и «неуважением» в французской культуре.

К разгневанным пользователям присоединились представители СМИ и политики. Редактор журнала Le Point Жеральдин Восснер заявила, что идея рекламного ролика, продвигающего скромную мусульманскую одежду, намекает на то, что остальная одежда не скромная, а это крайне ”агрессивно и пагубно”. Член парламента Франции от ультраправой партии ”Национальное объединение” Лизетт Полетт написала в одной из соцсетей, что ролик с хиджабом - оскорбление Эйфелевой башни, республиканских ценностей и наследия. Еще один парламентарий из той же партии Жером Бьиссон посчитал рекламный ролик бренда мусульманской одежды ”неприемлемым политическим проектом”.

Девушка в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кто поддержал Merrachi?

Неодобрение, высказанное в отношении хиджаба на символе Франции, лишь часть истории. Необычный маркетинговый ход Merrachi был также отмечен поддержкой и восхищением пользователей. Многие посчитали рекламу удачной, смелой и яркой. Немало пользователей написали о том, что ролик Merrachi действительно бросает вызов французскому правительству, в том числе президенту Эммануэлю Макрону, который за время своего правления принял ряд антимусульманских законов и в целом известен своей довольно враждебной риторикой в отношении людей, исповедующих ислам. Есть и те, кто написал, что Эйфелева башня еще никогда не смотрелась лучше.

Продажа мусульманской одежды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Секуляризация или дискриминация? 

Франция, где около 10% населения мусульмане, печально известна своим отрицательным отношением к публичным проявлениям ислама: 

  • в 2004 году французское правительство запретило явную религиозную символику в государственных школах и больницах. Закон касается всех религий без исключения, однако многие посчитали, что целью были мусульманские девочки и женщины, которые носят хиджаб
  • в 2010 году был принят закон, запрещающий ношение никаба - вуали, прикрывающей лицо, в общественных местах
  • в 2023 году правительство запретило абайю, длинное и свободное платье, которое носят мусульманки, в школах страны 
  • в 2024 году французские спортсменки в хиджабе были отстранены от участия в Олимпиаде, которая прошла в Париже. Совет по правам человека ООН раскритиковал подобную дискриминационную политику французского правительства. 

Свои действия в отношении атрибутов ислама руководство Франции объясняет тем, что страна - светская, а значит религия в ней не может играть никакой роли. Но многие уверены в том, что секуляризация в данном случае - идеологическое оружие против мусульман, проживающих в стране. 

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