Ураза-байрам собрал свыше 80 тыс верующих в мечети в Москве

Cегодня мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам. В молитвах по этому поводу в Московской Соборной мечети приняли участие десятки тысяч верующих.

В молитвах по случаю Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве приняли участие свыше 80 тыс человек. Об этом рассказал 30 марта источник в Духовном управлении мусульман России.

"На Ураза-байрам в воскресенье в Соборной мечети Москвы, на территории исламского комплекса и близлежащих улицах помолились более 80 тысяч мусульман. Сама мечеть вмещает около 10 тысяч"

– источник в ДУМ РФ

При этом он подчеркнул, что не было зарегистрировано никаких нарушений общественного порядка.

В религиозной организации также обратили внимание на то, что ранее в связи с намазом некоторые улицы были перекрыты, однако сейчас они снова доступны для граждан, передает РИА Новости.

"Благодарим за понимание москвичей и гостей столицы. Также выражаем благодарность столичным властям, правоохранительным органам, волонтерам за хорошо проведённую и слаженную работу"

– ДУМ РФ

Напомним, сегодня последователи ислама во всем мире отмечают один из главных религиозных праздников – Ураза-байрам (или Ид аль-Фитр). Традиция его празднования берет свое начало с VII века.