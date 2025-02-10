Праздничный намаз на Ураза-байрам 2025 в Москве и Санкт-Петербурге: дата и время

Совет муфтиев ДУМ РФ сообщил, что праздничные молитвы в связи с Ураза-байрамом пройдут 30 марта, начало в 07:00. Там также призвали сохранять спокойствие и оказывать уважение.

Праздничные намазы в московских мечетях по случаю празднования Ураза-байрама состоятся 30 марта, сообщает пресс-служба Совета муфтиев Духовного управления мусульман РФ.

Молитвы пройдут в Московской соборной мечети возле станции метро "Проспект мира", Исторической мечети (метро "Новокузнецкая") и Мемориальной мечети на Поклонной горе (метро "Минская").

Праздничный намаз в столичных мечетях начнется в 7:00 по московскому времени. При этом молельный зал Московской Соборной мечети откроется в 3:30, добавили в пресс-службе.

Помимо этого, московские власти предоставят для верующих специальную площадку для совершения праздничной молитвы. Она будет располагается в Центре технических видов спорта, который находится возле станции МЦД-2 "Курьяново".

В Совете муфтиев призвали мусульман в этот день пользоваться близлежащими к Проспекту мира станциями. Там также рекомендуют заранее покупать билеты в метро.

Кроме того, в СМ ДУМ потребовали сохранять спокойствие и оказывать уважение к старшим, внимательно относиться к женщинам и детям.

Помимо этого, для желающих совершить праздничную молитву организуют площадки на территории Московской области. Начало праздничного намаза в Подмосковье запланировано на 08:00.

Что касается Санкт-Петербурга, то Духовное управление мусульман этого города сообщает, что праздничная молитва в мечетях и молельных домах начнется в 08:30.