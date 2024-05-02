Ураза-байрам 2025: когда, что за праздник, как поздравить и что нельзя делать?

Ураза-байрам – один из главных праздников всех мусульман. Какого числа Ураза-байрам в 2025 году? Что это за праздник? Как поздравлять на Ураза-байрам? Что нельзя делать?

Один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам – в 2025 году наступит в ночь с 30 на 31 марта. Его приход говорит о завершении месяца Рамадан и наступлении месяца Шавваль.

Когда Ураза-байрам в 2025 году?

Праздник Ураза-байрам фактически приходится на два дня, поскольку мусульманский календарь, в отличие от привычных нам григорианского и юлианского, является лунным.

Исламское летоисчисление ведется от Хиджры – дня переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Календарь короче на 11 суток, общее количество дней составляет 354.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с этим, праздничные даты в исламе ежегодно меняются. Если в 2024 году мусульмане отмечали Ураза-байрам 9-10 апреля, то в 2025 году Ураза-байрам приходится на 30-31 марта.

Ураза-байрам – что за праздник?

Ураза-байрам – один из главных праздников в религии, который отмечают как сунниты, так и шииты. Он знаменует окончание 30-дневного поста, который верующие держали в течение месяца Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник разговения всегда приходится на первый день десятого месяца в исламском лунном календаре – Шавваль. Спустя 70 дней после него наступит другой главный праздник – Курбан-байрам.

Как поздравить с Ураза-байрам?

В день праздника Ураза-байрам приверженцы ислама говорят друг другу арабскую фразу "Ид мубарак", что в переводе на русский язык означает "С праздником".

Помимо этой фразы, последователи религии дополняют свое поздравление словами "Такаббаля Аллаху минна уа минкум" – "Да примет Всевышний от Вас и от нас".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, не будет лишним пожелать своему собеседнику крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Выходной в Ураза-байрам

Праздник разговения отмечался еще со времен Арабского халифата. Сегодня в странах, где проживает высокая доля последователей ислама, Ураза-байрам является государственным праздником и выходным днем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такая же практика существует в некоторых российских регионах. Сюда относятся:

республики СКФО;

Адыгея;

Крым;

Татарстан;

Башкортостан.

Что нельзя делать в Ураза-байрам?

В праздничный день снимаются запреты на потребление пищи. То есть мусульманам дозволено кушать и пить в дневное время суток. Соблюдать пост в Ураза-байрам запрещено.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом надо понимать, что на столе в праздничный день не должно быть запретных продуктов. Большим грехом для мусульманина будет справлять праздник с алкогольными напитками.

Мусульмане в Ураза-байрам должны посвятить себя только празднику. Поэтому верующим нельзя в этот день заниматься домашними и огородными хлопотами.