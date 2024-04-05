Месяц Шавваль 2025: пост и время намаза

Месяц Шавваль следует за месяцем Рамадан. Когда месяц Шавваль в 2025 году? Как держать пост в месяц Шавваль? Расписание намазов, сухура и ифтара в 2025 году.

После месяца Рамадан по исламскому календарю наступает месяц Шавваль. Он связан не только с праздником Курбан-байрам, но и с небольшим постом, который для мусульман имеет важность.

Когда месяц Шавваль в 2025 году?

Месяц Шавваль в 2025 году начался 30 марта. В первый день десятого месяца исламского календаря мусульмане традиционно отмечают один из главных своих праздников – Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершится Шавваль в конце апреля, последний день этого месяца в 2025 году приходится на 28 апреля. На следующий же день, 29 апреля, для представителей ислама наступит месяц Зуль-каада.

Шавваль – что это?

Шавваль – десятый месяц мусульманского лунного календаря, приход которого завершает обязательный пост, соблюдаемый верующими на протяжении священного месяца Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник разговения (Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр) последователи ислама отмечают в первый день месяца Шавваль. Помимо этого, в дни месяца верующие держат пост.

Пост в месяц Шавваль

Пост в месяц Шавваль не является обязательным, однако за его соблюдение верующие получат большое вознаграждение от Аллаха. Это шестидневный пост, который можно держать как 6 дней подряд, так и разбить на отдельные дни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в Шавваль не отличается от поста в Рамадан, мусульмане должны воздерживаться от еды и питья в дневное время суток (от рассвета до заката). Верующим разрешено соблюдать пост в любые дни, кроме дня празднования Ураза-байрам.

Расписание намаза на апрель

В 2025 году месяц Шавваль начался 30 марта, а продлится до 28 апреля. То есть Шавваль в 2025 году продлится практически весь второй месяц весны. Два последних дня апреля (29 и 30) – первые дни 11-го месяца Зуль-каада.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представляем время намазов, а также ифтаров и сухуров в апреле 2025 года по информации ДУМ России. Время московское.

Дата – день недели – Фаджр (сухур) – Шурук – Зухр – Аср – Магриб (ифтар) – Иша – Шавваль/Зуль-каада

1 – вторник – 03:45 – 05:55 – 12:38 – 16:04 – 19:13 – 20:57 – 3;

2 – среда – 03:42 – 05:53 – 12:38 – 16:05 – 19:15 – 20:59 – 4;

3 – четверг – 03:38 – 05:50 – 12:38 – 16:06 – 19:17 – 21:02 – 5;

4 – пятница – 03:35 – 05:47 – 12:37 – 16:07 – 19:19 – 21:04 – 6;

5 – суббота – 03:31 – 05:45 – 12:37 – 16:08 – 19:21 – 21:07 – 7;

6 – воскресенье – 03:28 – 05:42 – 12:37 – 16:09 – 19:23 – 21:10 – 8;

7 – понедельник – 03:24: 05:40 – 12:37 – 16:11 – 19:25 – 21:13 – 9;

8 – вторник – 03:20 – 05:37 – 12:36 – 16:12 – 19:27 – 21:15 – 10;

9 – среда – 03:16 – 05:35 – 12:36 – 16:13 – 19:29 – 21:18 – 11;

10 – четверг – 03:13 – 05:32 – 12:36 – 16:14 – 19:31 – 21:21 – 12;

11 – пятница – 03:09 – 05:29 – 12:36 – 16:15 – 19:33 – 21:24 – 13;

12 – суббота – 03:05 – 05:27 – 12:35 – 16:16 – 19:35 – 21:27 – 14;

13 – воскресенье – 03:01 – 05:24 – 12:35 – 16:17 – 19:37 – 21:30 – 15;

14 – понедельник – 02:57 – 05:22 – 12:35 – 16:18 – 19:39 – 21:33 – 16;

15 - вторник – 02:53 – 05:19 – 12:35 – 16:19 – 19:41 – 21:36 – 17;

16 – среда – 02:48 – 05:17 – 12:34 – 16:20 – 19:43 – 21:39 – 18;

17 – четверг – 02:44 – 05:14 – 12:34 – 16:21 – 19:45 – 21:42 – 19;

18 - пятница – 02:40 – 05:12 – 12:34 – 16:22 – 19:47 – 21:45 – 20;

19 – суббота – 02:35 – 05:09 – 12:34 – 16:23 – 19:49 – 21:48 – 21;

20 – воскресенье – 02:31 – 05:07 – 12:33 – 16:24 – 19:51 – 21:52 – 22;

21 – понедельник – 02:26 – 05:05 – 12:33 – 16:24 – 19:53 – 21:55 – 23;

22 – вторник – 02:21 – 05:02 – 12:33 – 16:25 – 19:55 – 21:58 – 24;

23 – среда – 02:19 – 05:00 – 12:33 – 16:26 – 19:57 – 22:02 – 25;

24 – четверг – 02:18 – 04:57 – 12:33 – 16:27 – 19:59 – 22:05 – 26;

25 – пятница – 02:17 – 04:55 – 12:32 – 16:28 – 20:01 – 22:09 – 27;

26 – суббота – 02:16 – 04:53 – 12:32 – 16:29 – 20:03 – 22:13 – 28;

27 – воскресенье – 02:15 – 04:50 – 12:32 – 16:30 – 20:05 – 22:14 – 29;

28 – понедельник – 02:14 – 04:48 – 12:32 – 16:31 – 20:07 – 22:15 – 30;

29 – вторник – 02:13 – 04:46 – 12:32 – 16:32 – 20:09 – 22:16 – 1;

30 – среда – 02:12 – 04:44 – 12:32 – 16:33 – 20:11 – 22:17 – 2.