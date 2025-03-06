"Маевку" организуют в Пятигорске

Турслет "Маевка" состоится в Пятигорске в конце апреля – начале мая. Для участников организуют соревнования и поход в горы.

Тысячи человек из разных регионов России соберутся в Пятигорске, чтобы принять участие во всероссийском турслете "Маевка".

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Ставропольского края, данное мероприятие продлится с 29 апреля по 3 мая.

Участники за эти дни смогут пройти обучение, а также обменяться опытом. Кроме того, им предстоит посоревноваться в состязаниях и покорить вершины Кавминвод.

Стоит отметить, что они также будут привлечены к массовому субботнику, который пройдет на горе Машук. Инициатором стал ставропольский руководитель Владимир Владимиров.