Папа римский: я рад согласованию мирного договора Баку и Еревана

Идущий на поправку после тяжелой болезни папа римский Франциск отреагировал сегодня на завершение совместной работы Баку и Еревана по согласованию текста мирного договора, о котором было объявлено 10 дней назад.
Понтифик признался, что испытывает радость в связи с благополучным исходом этой части послевоенного урегулирования отношений Азербайджана и Армении.
"Я рад, что Армения и Азербайджан договорились о финальном тексте мирного соглашения"
– папа римский Франциск
В связи с этим понтифик выразил надежду, что стороны в кратчайшие сроки выйдут на подписание мирного договора. Он подчеркнул, что принятие мирного соглашения позволит стабилизировать мир между Азербайджаном и Арменией.
"Пусть это станет знаком надежды, что и другие конфликты могут найти путь к разрешению посредством диалога и доброй воли"
– папа римский Франциск
Отметим, что для подписания мирного договора должны быть выполнены два условия: упразднение Минской группы ОБСЕ и изъятие из Конституции Армении претензий на территории Азербайджана.