Вестник Кавказа

Папа римский: я рад согласованию мирного договора Баку и Еревана

Площадь Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Римской Католической церкви папа Франциск прокомментировал сегодня согласованный 10 дней назад текст мирного договора Баку и Еревана. Он заявил, что рад этому достижению и обратился к сторонам с предложением подписать документ в кратчайшие сроки.

Идущий на поправку после тяжелой болезни папа римский Франциск отреагировал сегодня на завершение совместной работы Баку и Еревана по согласованию текста мирного договора, о котором было объявлено 10 дней назад.

Понтифик признался, что испытывает радость в связи с благополучным исходом этой части послевоенного урегулирования отношений Азербайджана и Армении.

"Я рад, что Армения и Азербайджан договорились о финальном тексте мирного соглашения"

– папа римский Франциск

В связи с этим понтифик выразил надежду, что стороны в кратчайшие сроки выйдут на подписание мирного договора. Он подчеркнул, что принятие мирного соглашения позволит стабилизировать мир между Азербайджаном и Арменией.

"Пусть это станет знаком надежды, что и другие конфликты могут найти путь к разрешению посредством диалога и доброй воли"

– папа римский Франциск

Отметим, что для подписания мирного договора должны быть выполнены два условия: упразднение Минской группы ОБСЕ и изъятие из Конституции Армении претензий на территории Азербайджана.

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