Пашинян обозначил сроки голосования по новой Конституции

Голосование по принятию новой Конституции Армении будет проведено в 2027 году. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян в разговоре с Общественным телевидением.
"В нашей правящей силе есть мнения о необходимости провести конституционные процессы параллельно с парламентскими выборами 2026 года, чтобы сделать нашу политическую повестку более конкретной. Но это исключительно внутриполитический процесс. Но, должен признать, что это не может не иметь регионального, глобального воздействия"
- Никол Пашинян
Ранее он уже выступал со словами о том, что новая Конституция государства должна быть "органически связана с гражданами Армении".
Кроме того, армянский премьер подчеркнул готовность Еревана к обсуждению ликвидации Минской группы ОБСЕ и передал, что этот вопрос вскоре будет инициирован.
"Еще раз повторюсь: вопрос роспуска МГ ОБСЕ подлежит обсуждению. И мы в ближайшее время намерены инициировать обсуждения по этому поводу"
- Никол Пашинян
Напомним, что в МИД Азербайджана заявили, что Армения, в первую очередь, должна сконцентрировать свое внимание на устранении препятствий на пути к мирному договору, одними из которых являются территориальные претензии к Баку, прописанные в Конституции, и существование МГ ОБСЕ.