Пашинян обозначил сроки голосования по новой Конституции

Армянский премьер Пашинян заявил, что голосование по принятию новой Конституции будет проведено через два года. Помимо этого, он передал, что Ереван вскоре начнет обсуждение ликвидации Минской группы ОБСЕ.

Голосование по принятию новой Конституции Армении будет проведено в 2027 году. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян в разговоре с Общественным телевидением.

"В нашей правящей силе есть мнения о необходимости провести конституционные процессы параллельно с парламентскими выборами 2026 года, чтобы сделать нашу политическую повестку более конкретной. Но это исключительно внутриполитический процесс. Но, должен признать, что это не может не иметь регионального, глобального воздействия"

- Никол Пашинян

Ранее он уже выступал со словами о том, что новая Конституция государства должна быть "органически связана с гражданами Армении".

Кроме того, армянский премьер подчеркнул готовность Еревана к обсуждению ликвидации Минской группы ОБСЕ и передал, что этот вопрос вскоре будет инициирован.

"Еще раз повторюсь: вопрос роспуска МГ ОБСЕ подлежит обсуждению. И мы в ближайшее время намерены инициировать обсуждения по этому поводу"

- Никол Пашинян

Напомним, что в МИД Азербайджана заявили, что Армения, в первую очередь, должна сконцентрировать свое внимание на устранении препятствий на пути к мирному договору, одними из которых являются территориальные претензии к Баку, прописанные в Конституции, и существование МГ ОБСЕ.