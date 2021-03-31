Азербайджан вспоминает жертв геноцида азербайджанцев 1918 года

В Азербайджане сегодня поминают жертв геноцида 31 Марта, произошедшего 107 лет назад, в марте-апреле 1918 года. В ходе страшных событий того времени только по национальному признаку были убиты десятки тысяч мирных азербайджанцев.

Азербайджан вспоминает сегодня одну из самых трагических страниц своей истории - День геноцида азербайджанцев. С 31 марта по 3 апреля 1918 года руками дашнаков и большевиков в Баку и других городах и селах были осуществлены массовые убийства азербайджанцев. Всего в те дни погибло свыше 40 тыс человек.

Армянские дашнаки и большевики 107 лет назад совершили невиданные зверства в отношении азербайджанского населения в Баку, Шамахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране, Гяндже и других регионах страны, с особой жестокостью убивая в том числе женщин, детей, стариков, сжигая целые села и изгоняя из них мирных жителей.

Спровоцировала эти страшные события ожесточенная политическая борьба: партия "Мусават" стремилась создать независимую Азербайджанскую Демократическую Республику, однако большевики, контролировавшие Баку в лице Бакинского совета, не могли допустить потери центром столь значимых с экономической точки зрения территорий – ведь Азербайджан тогда производил порядка 90% нефти, и у Бакинского совета была жесткая установка - любой ценой удержать азербайджанские территории под контролем.

Большевики пошли на хитрость – они создали коалицию с армянской радикальной националистической партией "Дашнакцутюн", члены которой взращивались на тюркофобских и исламофобских идеях. Партия была экстремистской и террористической и ставила перед собой цель полного уничтожения азербайджанцев в регионе с последующим провозглашением на всех подвергнутых этническим чисткам территориях армянского государства.

Время акции тоже было выбрано неслучайно – в Баку с фронтов Первой мировой войны вернулись офицеры бывшей Дикой дивизии, и хотя в реальности азербайджанских офицеров было не более нескольких десятков, якобы "благая" цель их разоружения и стала поводом для начала массовых убийств: Бакинский совет поручил выполнение этой задачи подконтрольным дашнакам армянским военным, тоже приехавшим с фронта.

Сухие данные статистики ужасают: только в Баку с 31 марта по 3 апреля 1918 года дашнаками были убиты 12 тыс человек, в Арешском, Гейчайском и Шамахинском уездах – 8 тыс человек, в Зангезуре - 7,7 тыс человек, в Шамахы - 7 тыс человек, в Нахчыване и Шаруре - 3 тыс человек, в Губе - 2 тыс человек.

Не довольствуясь человеческими жертвами, бандиты Андраника грабили и сжигали населенные пункты. За те же четыре дня в Эриванской губернии были уничтожены 211 азербайджанских сел, в Карабахе разграбили и сожгли 150 азербайджанских сел, такая же участь постигла 122 азербайджанских села вокруг Губы, 115 азербайджанских сел в Зангезуре, 92 азербайджанских села в Карской области и 58 азербайджанских сел вокруг Шамахы.

Как поясняют историки, огромное число жертв – результат колоссального неравенства сил между дашнакскими террористами и азербайджанским населением. По сути, дашнакам и российским солдатам с боевым опытом Первой Мировой противостояли лишь практически безоружные члены "Мусавата" и горстка офицеров "Дикой дивизии". К тому же к геноциду азербайджанцев присоединился Каспийский военный флот, обстреливавший с моря мусульманские кварталы Баку.

Большевики могли сдержать дашнаков, но не стали этого не делать в надежде разжечь межнациональный конфликт, который помешает борьбе народов Южного Кавказа за свою независимость.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своем аккаунте в социальных сетях публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Также в соцсетях появилась публикация МИД Азербайджана, посвященная траурной дате.

"31 марта - в День геноцида азербайджанцев - мы чтим память и вспоминаем десятки тысяч невинных азербайджанцев, которые были жестоко убиты радикальными армянскими группировками"

- министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов