106 лет со дня геноцида азербайджанцев 

Азербайджан вспоминает сегодня одну из самых трагических страниц своей истории: 31 марта – День геноцида азербайджанцев. С 31 марта по 3 апреля 1918 года руками дашнаков и большевиков в Баку и других городах и селах были осуществлены массовые убийства азербайджанцев. Всего в те дни погибло свыше 40 тыс человек.

Сегодня в Азербайджане вспоминают жертв крупнейших в истории азербайджанского народа массовых убийств. 31 марта 1918 года начался геноцид азербайджанцев, в ходе которого армянские националисты и большевики лишили жизни более 40 тыс жителей Баку, соседних городов и сел только из-за их национальности. С 1998 года 31 марта стало официально памятной датой в Азербайджанской Республике – Днем геноцида азербайджанцев.

Причины геноцида азербайджанцев

После Октябрьской революции 1917 года в Азербайджане началась ожесточенная политическая борьба: партия "Мусават" стремилась создать независимую Азербайджанскую Демократическую Республику, а контролировавшие Баку большевики в лице Бакинского совета старались не допустить потери центром столь значимых территорий. В те времена Азербайджан производил порядка 90% нефти на землях бывшей Российской Империи, и Бакинский совет имел установку от большевицкого руководства любой ценой удержать азербайджанские территории под контролем.

Чтобы одолеть "Мусават", большевики решили применить силу и для этой цели создали коалицию с армянской радикальной националистической партией "Дашнакцутюн", построенной вокруг тюркофобских и исламофобских идей. По сути, "Дашнакцутюн" была экстремистской и террористической организацией, так как ставила перед собой задачу полного уничтожения азербайджанцев в регионе с последующим провозглашением армянского государства на подвергнутых этническим чисткам территориях.

Устремления дашнаков, желавших создать независимое государство, противоречили интересам большевиков, однако на тот момент их планы по физической ликвидации партии "Мусават" совпали, поэтому Бакинский совет и "Дашнакцутюн" совместно организовали и осуществили массовые убийства азербайджанцев в Баку и других городах.

Почему 31 марта?

Начало геноцида азербайджанцев определил выход новых российских властей из Первой мировой войны. 3 марта РСФСР подписала Брестский мир, что принципиально изменило политическую ситуацию на Южном Кавказе, так как освободившиеся от необходимости вести боевые действия турецкие войска могли теперь в короткие сроки прийти на помощь "Мусавату" и выбросить Бакинский совет из Баку. Наряду с этим шла активная работа по созданию в регионе Закавказской Федеративной Демократической Республики, объединяющей Азербайджан, Армению и Грузию. Поэтому большевикам требовалось уничтожить "Мусават" до того, как к Баку приблизится Кавказская исламская армия генерала Нури-паши, и до того, как в Тифлисе провозгласят независимую от центра ЗФДР.

В качестве повода для начала массовых убийств большевики и дашнаки использовали возвращение в Азербайджан с фронтов Первой мировой войны офицеров бывшей Дикой дивизии. Бакинский совет объявил, что эти военные должны быть разоружены, а выполнение задачи передал подконтрольным дашнакам армянским военным, тоже приехавшим с фронта. В Баку к 31 марта находилось не более нескольких десятков азербайджанских офицеров, однако дашнаки воспользовались поручением большевиков, чтобы запустить масштабную этническую чистку на всех азербайджанских землях.

Сколько азербайджанцев погибло?

Геноцид азербайджанцев продолжался с 31 марта по 3 апреля 1918 года. За это время дашнаками и большевиками были убиты:



12 тыс человек в Баку;

8 тыс человек в Арешском, Гейчайском и Шамахинском уездах;

7,7 тыс человек в Зангезуре;

7 тыс человек в Шамахы;

3 тыс человек в Нахчыване и Шаруре;

2 тыс человек в Губе.



Преступники не только убивали людей, но грабили и сжигали населенные пункты. За те же четыре дня были уничтожены:



211 азербайджанских сел в Эриванской губернии;

150 азербайджанских сел в Карабахе;

122 азербайджанских сел вокруг Губы;

115 азербайджанских сел в Зангезуре;

92 азербайджанских села в Карской области;

58 азербайджанских сел вокруг Шамахы.



Огромное число жертв объяснялось радикальным неравенством сил между дашнакскими террористами и азербайджанским населением. Кроме офицеров "Дикой дивизии" среди азербайджанцев не было военных, поскольку их не призывали в армию Российской Империи, в то время как армяне служили на общих основаниях. Таким образом, дашнаки имели и оружие, и профессиональных солдат с боевым опытом Первой мировой войны, а противостоять им приходилось добровольцам "Мусавата" и считанным членам "Дикой дивизии". Также к геноциду азербайджанцев присоединился Каспийский военный флот, обстреливавший с моря мусульманские кварталы Баку.

Большевики, имевшие возможность сдержать дашнаков, решили этого не делать в надежде, что массовые убийства невинных людей послужат межнациональному конфликту, который не позволит сформировать Закавказскую Федеративную Демократическую Республику и в целом помешает борьбе южнокавказских народов за независимость.

Последствия геноцида азербайджанцев

Ненадолго большевикам удалось достичь своей цели – "Мусават" запросил у Бакинского совета прекращение массовый убийств азербайджанцев в обмен на выход партии из политической борьбы. Баку остался в руках большевиков, а ЗДФР просуществовала всего месяц, после чего свою независимость провозгласили Азербайджанская Демократия Республика, Грузинская Демократическая Республика и Демократическая Республика Армения.

Но уже летом коалиция с дашнаками начала создавать большевикам существенные проблемы. Армянские экстремисты использовали любую возможность, чтобы атаковать азербайджанские села, и во время похода Красной армии и боевиков "Дашнакцутюн" на Тифлис это вызвало ожесточенный отпор местного населения, замедлив продвижение войск. В итоге их догнала Кавказская исламская армия Нури-паши, при поддержке которой собственные кавказские силы остановили военный поход большевиков.

Как только позиции Красной армии были поколеблены, дашнаки немедленно предали большевиков и объединились с их политическим врагами – эсерами, в то время организовавшими Диктатуру Центрокаспия с опорой на британских военных. Из-за этого Бакинский совет ослабел, что также помогло силам Азербайджанской Демократической Республики выгнать из Баку всех противников – и большевиков, и дашнаков, и эсеров, и британцев. 15 сентября Баку был освобожден, через два дня в него из Гянджи прибыло правительство АДР.

Историки, анализирующие события 1918 года на Южном Кавказе, обращают внимание на решающую роль агрессивного национализма дашнаков в том, что народы региона не смогли удержать свою независимость от большевицкого центра. Баку и Тифлис призывали к объединению азербайджанцев, грузин и армян в общее федеративное государство для совместной защиты суверенитета, но Ереван отверг эти призывы. Бенефициаром армянского национализма оказалась РКП(б): спустя несколько лет Красная армия по одиночке завоевала все три южнокавказские республики.

Таким образом, геноцид азербайджанцев армянскими националистами 31 марта – 3 апреля 1918 года определил дальнейшую историю Южного Кавказа.