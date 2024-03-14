Вестник Кавказа

Родиной женщин-амазонок может оказаться Азербайджан

Раскопки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Существовали ли воительницы-амазонки и где они жили? Согласно последним исследованиям ученых, женщины-амазонки обитали на территории Нахчывана в Азербайджане. И сегодня жители отдаленных сел вспоминают, что их бабушки были воительницами.

В Нахчыване в Азербайджане археологи при раскопках нашли подтверждение того, что амазонки существовали на самом деле.

Учеными в 2024 году были обнаружили могилы времен бронзового века с останками женщин-лучниц, тела воительниц были покрыты шрамами от боев. В могилах вместе с останками найдены наконечники стрел, бронзовые кинжалы, булавы, драгоценности. Женщины-воины жили в Нахчыване четыре тысячи лет назад.

Как считает историк Беттани Хьюз, найденные на территории Азербайджана останки могут указывать на амазонок - героинь легенд и мифов из древней Греции. По легендам, Геркулес получил волшебный пояс царицы амазонок Ипполиты, а Ахиллес полюбил, но убил царицу амазонок Пентесилею.

«Останки показывают, что за мифами и легендами древней Греции может стоять правда»

– историк

Согласно преданиям, женщины-воины жили на краю мира. Хьюз в Нахчыване посетила отдаленное горное село Хыналыг и пообщалась с местными жителями. Сегодня в селе проживает около двух тысяч человек. На сообщения историка о том, что древние амазонки были женщинами-воинами и выходил на бой, спрятав лицо за шарфом, жители Хыналыга вспомнили истории о предках.

«Они мне ответили, что их бабушки воевали, а мужчины занимались стадами. При этом женщины якобы всегда закрывали лица, когда сражались. Интересно, что это же сообщается в древних источниках об амазонках: они так делали, якобы чтобы люди не знали, женщины они или мужчины»

– историк

В скелетах воительниц можно заметить изменения, связанные с их образом жизни: пальцы искривлены от использования стрел и луков, таз открыт, что говорит о том, что женщины были наездницами и много времени проводили в седле.

Это не первые в истории находки, указывающие на существование амазонок. В начале 1990-х годов возле границы с Казахстаном археологи нашли древние останки женщины, похороненной с кинжалом. В 2019 году в России были обнаружены останки четырех женщин-воительниц, они были похоронены с наконечниками стрел и копий.

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