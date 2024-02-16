Турецкие археологи нашли пирсинг неолита

Оказывается, пирсинг делали еще восемь тысяч лет назад, показали раскопки, проведенные турецкими археологами на юго-востоке страны – серьги из камня и меди носили не только в ушах, но и в губе.

Турецкие археологи из Университета Мардина Артуклу сделали новое открытие - в захоронениях Бончуклу Тарла на юго-востоке страны они нашли самые старые украшения для пирсинга, возраст которых датируется десятью тысячелетиями, пишет научный журнал Antiquity.

Конечно, древние "заклепки" далеки от современных модных украшений, однако именно их расположение относительно тел в найденных гробницах указывало на то, что древние люди носили их в ушах и на нижней челюсти, пишет Газета.ru.

Всего было найдено 85 таких артефактов, и это говорит о том, что такие изделия из кремня, меди, известняка и обсидиана уже в те далекие времена пользовались особой популярностью у древних модниц.

Возраст находок подтвердил и радиоуглеродный анализ, который показал, что по крайней мере часть из найденных объектов - древнейшие аксессуары для пирсинга, известные науке, причем пользовались ими только взрослые.

До этого древнейшими считались серьги, найденные на территории Ирана – их возраст составлял "всего" 6,4 тыс лет, напоминает издание.