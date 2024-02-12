Древнейшая губная помада найдена в Иране

На территории Ирана археологи обнаружили древнюю помаду. Возможно, это первая в мире помада. Красноватое вещество найдено в футляре из минерала.

В ходе археологических раскопок в регионе Джирофт на юго-востоке Ирана найдена, возможно, первая помада в мире, пишет иранское агентство ИРНА.

Археологами был найден флакон из минерала хлорит с темно-красным косметическим составом внутри. Исследования состава показали, помада состоит из растительного воска, а также минеральных компонентов-пигментов, таких как гематит, браунит, манганит и ряда других.

Ученые полагают, что находка возрастом четыре тысячи лет, относящаяся к бронзовому веку, является древнейшей на Земле губной помадой.

«Обнаруженное вещество указывает на то, что иранцы были первыми изобретателями помады»

– профессор Тегеранского университета, археолог Насир Эскандари

Артефакт доказывает, что древние жители имели глубокие познания в области химии.

Существует отдельный термин "джирофтская культура" по археологическим находкам, сделанным в Джирофте. Есть гипотеза о том, что на данной территории существовала самостоятельная цивилизация.