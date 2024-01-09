5 значимых археологических открытий последних месяцев

В прошлом году было сделано много значительных археологических открытий, и, скорее всего, 2024 год будет таким же щедрым на находки, которые смогут приоткрыть завесу тайны и поведать о загадках древних цивилизаций. Расскажем о пяти интересных открытиях в сфере археологии, сделанных за последние месяцы в странах Ближнего Востока, Восточной Азии и Африки.

В Монголии изучают продолжение Великой Китайской стены

Продолжается изучение Монгольской дуги - так назвали систему стен длиной 405 км, расположенную в Восточной Монголии. Было установлено, что это потерянный сегмент Великой Китайской стены, оставшийся за пределами Китая и поэтому не исследованный. Строительство этого участка стены относят примерно к XI-XIII векам.

Новые сведения были получены в результате нового исследования, проведенного Еврейским университетом Иерусалима в сотрудничестве с Монгольским государственным университетом и включающего дистанционное зондирование, археологические работы и исследования с применением геоинформационных технологий. Была создана первая точная карта Монгольской дуги с линией стены и более чем тремя десятками связанных с ней построек.

Будут проводиться дальнейшие исследования, направленные на проверку некоторых гипотез, в том числе относительно века постройки и того, что стену возвели не с целью обороны (вследствие ее неэффективности, либо незаконченности), а для регулирования передвижения людей и скота, а также в качестве пограничного пункта для сбора въездных пошлин.

Назван главный цвет христианского государства, занимавшего территорию Ливана

Стало известно, в какого цвета одежду предпочитали облачаться жители древней столицы нубийского государства Макурия, на территории которого сейчас находится Ливан. Самым популярным цветом одежды среди жителей Старой Донголы, расположенной на берегу Нила, был синий. За последние годы археологи из Варшавы сделали несколько открытий посвященных этому средневековому государству, включая христианские церкви с росписью.

Старая Донгола была основана в IV веке после того, как первые правители Макурии перенесли столицу из города Напата, который успел побыть столицей еще более древнего царства Куш. В период расцвета влияние Макурии распространялось от Третьего порога реки Нил до южных пределов Абу-Хамада и северного Кордофана. Через Старую Донголу шли караваны в Дарфур и Кордофан. Это было одно из последних христианских государств древней Африки после распространения на континенте ислама.

Изучив ткани, относящиеся уже к XVI, XVII и XVIII векам, исследователи обнаружили, что приверженность синему цвету сохранялась на протяжении многих веков. Краску жители города получали из растительного и животного сырья.

В Эль-Бахнасе найдены гробницы птолемеевской и римской эпох

Около египетской деревни Эль-Бахнаса, на территории древнего города Оксиринх (Пемже), были найдены скальные гробницы птолемеевской и римской эпох. Раскопки проводились на верхнем некрополе Эль-Бахнасы, которая расположена в мухафазе Эль-Минья.

Находка внесла вклад в изучение погребальных и ритуальных обычаев в эпоху как Птолемеев, так и Римской империи. Внутри гробниц были обнаружены мумии с золотыми погребальными масками (некоторые из них с золотыми языками) и терракотовые статуэтки. Большая часть статуэток изображала могущественную древнеегипетскую богиню Исиду. Также были найдены каменные плиты, украшенные рисунками растений, зверей и птиц.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аналогичные методы захоронения использовались по всему Египту, например, похожие открытия были сделаны в 2021 году в храме Тапосирис Магна возле Александрии и в том же Оксиринхе. Эль-Бахнаса прославилась на весь мир 10 лет назад, когда здесь было найдено одно из древнейших сохранившихся изображений Христа VI века.

В израильской долине Армагеддон обнаружили упоминание Христа византийского периода

Во время раскопок на холме Мегиддо, расположенном в западной части Изреельской долины, была обнаружена каменная табличка на греческом языке с упоминанием Иисуса Христа. Именно долина Мегиддо считается местом последней битвы между силами добра и зла (Армагеддон).

Надпись, выгравированная на камне как минимум полторы тысячи лет назад, располагалась над входом в церковь, построенную в конце V века н. э. Также в помещениях церкви были обнаружены мозаичные полы. Ученые пояснили, что такую надпись находили и на других церквях византийского периода.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Площадка для одной из древнейших игр найдена в Кении

В Кении археологи нашли площадку для игры в манкалу, присущую в основном африканским и среднеазиатским государствам. Манкала - это целое обширное семейство стратегических игр, цель которых - это захватить больше камней, чем противник. Для игры нужны лишь камни и лунки, участвуют в ней два человека. Большое количество вырезанных в скале лунок с камнями для этой игры было как раз обнаружено в одном из национальных парков Кении.

Самый ранний образец игры, относящийся примерно к 6 тысячелетию до нашей эры, был найден в ранненеолитическом поселении Айн-Гхасал в Иордании. Это одна из самых древних игр, в которую до сих пор играют.

Определить возраст этих игровых лунок и камней станет сложной задачей для археологов, поскольку возраст самих скал составляет 400 млн лет, а какой-либо органический материал, который бы помог с датировкой, пока найден не был.