Египет: 9 главных археологических открытий последних лет

Открытия, приоткрывающие завесу тайн древнего мира, совершаются в мире постоянно, особенно часто это происходит в Египте. Древний Египет, одна из старейших цивилизаций мира, уже более двух столетий представляет собой всемирно популярный археологический объект. Расскажем о самых важных и интересных археологических открытиях в Египте за последние годы.

Каждый год на территории страны обнаруживается все больше удивительных древних находок, даже в таких перекопанных местах, как пирамиды Гизы и некрополь Саккара.

Храм безголовых соколов и Будда

В античном портовом городе на Красном море, археологи обнаружили храм, в котором были обнаружены останки 15 безголовых соколов. Учитывая, что скелеты соколов сопровождает предупреждение о том, что в храме не подобает варить птичьи головы, эта находка тянет на одну из самых странных, когда-либо обнаруженных в Египте. Возраст святыни, по мнению археологов, составляет 1700 лет. На этом месте также были найдены два каменных памятника, посвященные неизвестному богу. Отсечение голов соколам скорее всего проводилось по ритуальным соображениям. А в 2023 году в этом же городе, но в другом храме была найдена статуя Будды возрастом около двух тысяч лет, изготовленную в Египте из турецкого мрамора.

Место обнаружения: порт Беренис (Береника), в 140 км от курорта Марса-Алам

Дата открытия: октябрь 2022 и 2023

Храм Зевса-Касия

В Египте были обнаружены остатки храма, посвященного божеству Зевсу-Касию, сочетающиму в себе греческого бога грома Зевса и священную гору Джебели-Акра, которая находится в Сирии и Турции (в Греции она была известна под названием Касий). Это открытие стало свидетельством того, что Зевсу поклонялись и в Древнем Египте. Находка была сделана на археологическом объекте Телль-эль-Фарама, расположенном на севере Синайского полуострова. Этот регион в дельте Нила широко известен как Пелузий.

Место обнаружения: Телль-эль-Фарама, Синайский полуостров

Дата открытия: апрель 2022

Огромный тоннель под храмом

Египетские и доминиканские археологи проводили раскопки возле храма Тапосирис Магна в 2022 году в надежде найти неуловимую гробницу Клеопатры, но были ошеломлены, обнаружив вместо этого гигантский подземный туннель, похожий на Самосский акведук в Греции. Этот туннель длиной 1,3 км и высотой около 2 метров прорыт на глубине 13 метров. Но исследователи не теряют надежды, что тоннель все-таки может привести к могиле Клеопатры и Марка Антония.

Место находки: храм Тапосирис Магна, недалеко от Александрии

Дата открытия: ноябрь 2022

Мумии с золотыми языками

Мумифицированных египтян в греко-римскую эпоху обычно хоронили с золотыми языками, поскольку считалось, что такие талисманы будут помогать умершим разговаривать в загробной жизни. Находка была сделана недалеко от города Кувейсина, расположенного на северной окраине Каира. Обнаружение мумий, захороненных с обернутыми в золотую фольгу языками, подтверждает теорию о ритуале. В 2021 году подобные мумии были найдены недалеко от Александрии.

Место обнаружения: Кувейсина, около Каира

Дата открытия: ноябрь 2022

Позолоченная мумия

В январе 2023 года археологи обнаружили в некрополе Саккары необычную мумию, завернутую в золотую пленку. Возраст мумии составляет около 4300 лет, поэтому останки человека по имени Гекашепес автоматически получили титул самой древней золотой мумией среди нецарских особ. Несмотря на свой возраст, мумия очень хорошо сохранилась, и ученые надеются узнать больше о личности мумии, проанализировав его скелет и найденные в его могиле предметы. Кроме того, что археологи полагают, что это самая древняя мумия такого рода, возможно, это также одна из наиболее точных версий египетской мумии.

Место находки: Саккара

Дата открытия: январь 2023

Потайная камера в пирамиде Хеопса

Существование секретной комнаты внутри пирамиды Хеопса наконец подтвердили. Исследователи занимаются этим вопросом еще с 2015 года и первые результаты были получены в 2017 году в виде обнаружения герметичного пространства. А весной прошлого года произошел настоящий прорыв, когда удалось обнаружить еще один потайной коридор в пару метров в высоту и ширину, расположенный над главным входом в пирамиду. В ходе исследований были использованы передовые технологии, включая ультразвуковую инфракрасную термографию. Единственная логическая причина создания такого герметичного коридора длиной 9 метров - распределить вес пирамиды.

Место находки: Пирамида Хеопса в Гизе, Аль-Харам

Дата открытия: март 2023

Еще один комплекс гробниц в Саккаре

Группа археологов из Нидерландов и Италии сотрудничестве с Египетским советом по туризму и древностям раскопала еще один комплекс гробниц в Саккаре возрастом 3200 лет. Погребальный комплекс, по мнению археологов, принадлежал Банехси, служившему во времена правления фараона Рамзеса II. Более глубокое исследование подземного комплекса гробниц выявило изображения Банехси и его жены Байи, принимающих участие в религиозных ритуалах.

Место находки: Саккара

Дата открытия: апрель 2023

Мастерские бальзамировщиков

Египетские археологи обнаружили в Саккаре две построенные 2400 лет назад мастерские, которые использовались для бальзамирования. В одной из них бальзамировали как людей, так и животных, а в другой - только людей. Были найдены различные инструменты для мумификации и глиняные сосуды. В ходе раскопок были также обнаружены гробницы двух священников и несколько статуй.

Место находки: Саккара

Дата открытия: май 2023

Вино в гробнице царицы

Гробница египетской царицы Мерет-Нейт (Мернейт) была найдена еще в начале прошлого века, но считалось, что она принадлежала одному из неизвестных царей Египта. Теперь же были найдены надписи, подтверждающие политическую значимость Мернайт. Но самой интересной находкой стали кувшины с вином, которое настаивалось 5 тысяч лет: от него остались только лишь виноградные косточки.

Место находки: Абидос, почти в 100 км от Дендеры, провинция Сохаг

Дата открытия: октябрь 2023