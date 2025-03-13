Вестник Кавказа

ВС Армении снова обстреляли азербайджанские позиции

Военные в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские вооруженные силы в очередной раз подвергли обстрелу позиции азербайджанских военнослужащих, сообщили в Минобороны Азербайджана. Это произошло накануне.

В Баку заявили об очередном обстреле азербайджанских позиций, произведенном армянскими военными, – соответствующее сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что обстрел начался с 12.30 по местному времени (11.30 мск) и продолжался – с перерывами – вплоть до 15.15 (14.15 мск). Армянские военные стреляли с позиций в направлениях населенных пунктов Ханазах, расположенного в Горисском районе, и Зеркенд (Басаркечарский район). Огонь открывался из стрелкового оружия.

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