ВС Армении снова обстреляли азербайджанские позиции

Армянские вооруженные силы в очередной раз подвергли обстрелу позиции азербайджанских военнослужащих, сообщили в Минобороны Азербайджана. Это произошло накануне.
В Баку заявили об очередном обстреле азербайджанских позиций, произведенном армянскими военными, – соответствующее сообщение распространило Минобороны АР.
В нем говорится, что обстрел начался с 12.30 по местному времени (11.30 мск) и продолжался – с перерывами – вплоть до 15.15 (14.15 мск). Армянские военные стреляли с позиций в направлениях населенных пунктов Ханазах, расположенного в Горисском районе, и Зеркенд (Басаркечарский район). Огонь открывался из стрелкового оружия.