Вестник Кавказа

Завод в Ставрополе заплатит 8 млн рублей за ущерб городским электросетям

Завод в Ставрополе заплатит 8 млн рублей за ущерб городским электросетям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завод по производству пива в Ставрополе через суд обязали выплатить поставщику электроэнергии более 8 млн рублей.

Пивоваренный завод в Ставрополе заплатит свыше 8 млн рублей электросетевой компании по решению суда.

Согласно материалам дела, предприятие заключило контракт на поставку электричества с местной фирмой, которая исправно выполняла обязательства на протяжении более чем 10 лет.

Однако руководство завода посчитало сотрудничество нецелесообразным и в 2022 году сменило компанию, не оформив должным образом прекращение договора с прежним поставщиком.

В компании подсчитали ущерб от такого "маневра" в более чем 8 млн рублей.

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