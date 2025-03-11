Вестник Кавказа

Садоводов Ставрополья защитят от экспансии импортных саженцев

Садоводов Ставрополья защитят от экспансии импортных саженцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России поддержал инициативу ставропольских садоводов о запрете ввоза в край импортных саженцев, которые начали настоящую экспансию своих саженцев плодовых растений.

Президент России Владимир Путин поддержал запрет на ввоз в Ставропольский край импортных саженцев плодовых деревьев, который развернули импортные поставщики, сообщается в Telegram-канале ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья.

"Как только мы начали вставать на ноги, зарубежные производители начали недобросовестную конкуренцию: по демпинговым ценам сбрасывать некачественный материал на наш рынок"

- председатель ассоциации Айын Ширинов

Современные ставропольские питомники пока с трудом могут конкурировать с импортными поставщиками: они начали формироваться в стране лишь в 2000-е годы, тогда как европейские развиваются с 50-60-х годов прошлого века и имеют богатый опыт не только в производстве, но и в конкуренции, отметил он, передает "Интерфакс".

В то же время запрет на импорт зарубежных саженцев - не только серьезная помощь действующим отечественным питомникам, но и стимул для открытия новых их площадей.

Тем не менее, качество российских культур очень востребовано в дружественных странах – так, первая партия ставропольских саженцев уже ушла в Индию, на очереди - рынки Китая, которые тоже намерены вскоре перейти на российские садовые культуры, которые китайские садоводы признают более эффективными и экономичными.

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