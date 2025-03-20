Условия урегулирования в секторе Газа озвучили в Израиле

В Израиле подтвердили свою готовность вести переговоры об урегулировании в Газе. Премьер страны отметил, что для этого сначала необходимо добиться того, чтобы ХАМАС покинул эту территорию.

Израиль готов вести переговоры об урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства.

Выступая сегодня на еженедельном заседании кабмина, Биньямин Нетаньяху отметил, что переговоры проходят, но по ряду причин они не столь эффективны, как этого хотелось бы.

"Мы якобы не ведем переговоры. Это неправда. Мы ведем их под огнем, и поэтому они эффективны. Мы видим, что начинают появляться трещины. Мы якобы не готовы обсуждать финальную фазу. И это неправда. Мы готовы"

– глава правительства

По его словам, одним из шагов, который приблизит стороны к проведению переговоров, должно стать изгнание руководства радикального палестинского движения ХАМАС из анклава.

"ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет разрешено покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем план Трампа - программу добровольной эмиграции. Это наш план"

– Биньямин Нетаньяху

Он указал на то, что израильская сторона не скрывает этого и готова к обсуждению в любое время.