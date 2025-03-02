Вестник Кавказа

Тбилисский парк Ваке может привести в порядок компания "Дагма"

Весеннее цветение в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Власти Тбилиси провели тендер по ремонту и восстановлению одного из крупнейших парков столицы в районе Ваке, и единственной компанией, подавшей заявку на участие, оказалась компания "Дагма".

В Тбилиси определился победитель тендера по восстановлению одного из крупнейших парков столицы – парка Ваке: компания-победитель оказалась единственным его участником.

Мэрия Тбилиси оценила стоимость необходимых работ в 47 млн лари ($17 млн) – по условиям тендера, компании с опытом работы в обустройстве зон отдыха в течение трех лет нужно восстановить знаменитый каскад парка и фонтаны, смонтировать новую систему освещения, отремонтировать дренажные системы и систему водоснабжения, а также установить видеонаблюдение, передает Sputnik Грузия.

Заявку на участие в конкурсе подала лишь одна компания - "Дагма", однако весь объем озвученных работ она пообещала выполнить за 31,9 млн лари ($11,5 млн).

Хотя тендер признан состоявшимся, его победитель станет известен после уточнения деталей и переговоров с мэрией столицы.

Мэрия Тбилиси восстановила парк меньше трех лет назад, в 2022 году, однако работы были проведены крайне некачественно, особенно в части работ с электричеством – уже на второй день после открытия отремонтированного фонтана троих подростков ударило током, один ребенок, 13-летняя девочка, после этого умер.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Чем заняться в Шымкенте: лучшие достопримечательности для туристов

Чем заняться в Шымкенте: лучшие достопримечательности для туристов

Чем заняться в Тбилиси весной: куда сходить в марте, апреле и мае?

Чем заняться в Тбилиси весной: куда сходить в марте, апреле и мае?

В краснодарском парке пройдет юбилейный забег

В краснодарском парке пройдет юбилейный забег

Что посетить в Киргизии в 2025 году: топ-8 мест для туристов

Что посетить в Киргизии в 2025 году: топ-8 мест для туристов

Отдых в Турции весной: куда поехать, погода и фестивали

Отдых в Турции весной: куда поехать, погода и фестивали

Самые красивые национальные парки Азербайджана: где находятся и почему интересны

Самые красивые национальные парки Азербайджана: где находятся и почему интересны

Что нужно сделать на отдыхе в Киргизии 2025: 12 лучших вариантов

Что нужно сделать на отдыхе в Киргизии 2025: 12 лучших вариантов

Что посетить в Узбекистане в 2025 году: 10 самых интересных мест для туристов

Что посетить в Узбекистане в 2025 году: 10 самых интересных мест для туристов

Армавир станет зеленее благодаря акции &quot;Сад Памяти&quot;

Армавир станет зеленее благодаря акции "Сад Памяти"

Отдых в Монастире: почему стоит посетить популярный курорт в Тунисе?

Отдых в Монастире: почему стоит посетить популярный курорт в Тунисе?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы