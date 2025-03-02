Тбилисский парк Ваке может привести в порядок компания "Дагма"

Власти Тбилиси провели тендер по ремонту и восстановлению одного из крупнейших парков столицы в районе Ваке, и единственной компанией, подавшей заявку на участие, оказалась компания "Дагма".

В Тбилиси определился победитель тендера по восстановлению одного из крупнейших парков столицы – парка Ваке: компания-победитель оказалась единственным его участником.

Мэрия Тбилиси оценила стоимость необходимых работ в 47 млн лари ($17 млн) – по условиям тендера, компании с опытом работы в обустройстве зон отдыха в течение трех лет нужно восстановить знаменитый каскад парка и фонтаны, смонтировать новую систему освещения, отремонтировать дренажные системы и систему водоснабжения, а также установить видеонаблюдение, передает Sputnik Грузия.

Заявку на участие в конкурсе подала лишь одна компания - "Дагма", однако весь объем озвученных работ она пообещала выполнить за 31,9 млн лари ($11,5 млн).

Хотя тендер признан состоявшимся, его победитель станет известен после уточнения деталей и переговоров с мэрией столицы.

Мэрия Тбилиси восстановила парк меньше трех лет назад, в 2022 году, однако работы были проведены крайне некачественно, особенно в части работ с электричеством – уже на второй день после открытия отремонтированного фонтана троих подростков ударило током, один ребенок, 13-летняя девочка, после этого умер.