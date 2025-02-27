Вестник Кавказа

Грузинские компании нарастят инвестиции в 2025 году

Грузинские компании нарастят инвестиции в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше половины компаний из Грузии увеличат инвестиции. Наиболее оптимистичные ожидания связаны со сферой услуг и строительства.

В 2025 году свыше половины грузинских компаний нарастят инвестиции, передает пресс-служба бизнес-ассоциации Грузии.

По данным организации, такие планы существуют у 64% компаний из 600. При этом в БАГ подчеркнули, что у 7% компаний, наоборот, есть желание сократить инвестиции.

В бизнес-ассоциации также отметили, что наиболее оптимистичные ожидания связывают с реализацией инвестиций в сфере строительства и услуг.

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