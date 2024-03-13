Вестник Кавказа

"Поезд Победы" встретят в городах Кубани

"Поезд Победы" встретят в городах Кубани
© Фото: Telergam-канал “Поезд Победы“
Уже сегодня уникальный музей на колесах "Поезд Победы" прибудет в Краснодарский край – он проедет из Новороссийска в Анапу, Туапсе и Сочи, а бесплатно пройти по нему с экскурсией смогут все желающие.

Сегодня, 31 марта, на вокзал кубанского Новороссийска прибудет необычный поезд - уникальный музей "Поезд Победы", сообщает пресс-служба краевой администрации.

Поезд-музей сделает остановку в городе-герое на два дня, в течение которых посетить его иммерсивную выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны, смогут жители и гости города, передает "АиФ-Юг".

На следующий день, 2 апреля, сделает однодневную остановку в Анапе, а 3 апреля его экспозиция станет достоянием жителей и отдыхающих в курортном Туапсе. В пятницу и субботу, 4 и 5 апреля, поезд остановится в курортном Сочи.

Интерактивную уникальную экспозицию выставки в составе экскурсии по составу можно будет бесплатно посетить всем желающим – она будет организована на железнодорожных вокзалах. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф за сутки и получить по почте электронный билет.

Напомним, "Поезд Победы" - первый в мире интерактивный музей, размещенный в поезде. В его составе - десять тематических вагонов, все они посвящены разным событиям и вехам Великой Отечественной войны, погрузиться в которые можно благодаря интерактивным инсталляциям с эффектом полного погружения.

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