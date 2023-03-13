Поезд Победы прибудет в Краснодар 

В Краснодаре с 14 по 16 марта будет представлен поезд Победы, состоящий из 10 тематических вагонов, отражающих события Великой Отечественной войны. В нем размещены 150 реалистичных фигур и около четырех тысяч предметов реквизита.

Мы часто забываем, как важно помнить свою историю. Но как оживить страницы учебников и донести до сердец значимость прошлого? Вот тут-то и приходит на помощь Поезд Победы, уникальный проект, в котором история Великой Отечественной войны оживает прямо перед вашими глазами.

Прибытие Поезда Победы в Краснодар

С 14 по 16 марта этот поезд истории остановится на станции Краснодар, чтобы каждый желающий смог прикоснуться к подвигу советских людей.

Десять тематических вагонов Поезда Победы – это не просто экспозиция, это целый мир, где каждый предмет рассказывает свою историю. Представьте себе, около четырех тысяч реквизитов времен войны!

Каждый вагон сопровождается подробными описаниями, что делает посещение не только эмоциональным, но и образовательным опытом. И, возможно, именно ваш ребенок или ученик найдет здесь вдохновение для изучения истории.

Посетители Поезда Победы часто делятся своими впечатлениями, и это не просто слова – это истории о трепетных чувствах, о слезах уважения и гордости, которые они испытывают, стоя перед экспонатами.