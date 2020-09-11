Вестник Кавказа

Жителей Дона ждет отключение радио и телевещания

Антенна на крыше дома
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра, в понедельник, 31 марта в Ростовской области ожидаются перебои с теле- и радиовещанием, связанные с профилактикой приемно-передающих устройств и ретрансляторов в дневное время.

Донские вещатели с завтрашнего дня, понедельника, 31 марта, начинают временные отключения теле- и радиовещания по всей Ростовской области, которые связаны с профилактикой аппаратуры, обеспечивающей их работу, сообщили в Ростовском отделении Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отключения будут проводиться в дневное время – с 10-11 до 16-17 часов, и если в крупных городах региона Каменске-Шахтинском и Ростове остановка вещания на срок не более одного часа в один из будних дней будет практически незаметна, то в различных районах области она займет полный рабочий день, передает "АиФ-Ростов".

Так, завтра, 31 марта, целый день будут перебои в работе СМИ в Семикаракорском районе, 1 апреля это ожидает Миллеровского и Песчанокопского районов, 2 апреля профилактика затронет часть Дубовского района, а 3 апреля ремонтные работы запланированы в Родионово-Несветайском районе.

Завершится неделя отключений 4 апреля, когда специалисты проведут обслуживавние оборудования в пункте Присальский Дубовского района.

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