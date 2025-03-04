Все памятники героям войны на Дону собрали в электронной карте

Власти Ростовской области создали в регионе электронную интерактивную карту, на которой отмечены все памятники героям Великой Отечественной войны, а также места массовых захоронений той поры.

На Дону заработала электронная интерактивная карта, на которой обозначены все мемориалы, памятники и обелиски, посвященные участникам Великой Отечественной войны, а также воинские захоронения, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.

"При подготовке к предстоящему 80-летию Великой Победы мы проведем очень важную, достойную и, как мне кажется, красивую акцию. Она получила название "Дон помнит" и пройдет с 1 апреля по 1 мая"

- Юрий Слюсарь

Такая карта появилась в регионе неслучайно: цель акции – за это время привести в порядок все памятные места, посвященные участникам Великой Отечественной войны в городах и районах Ростовской области. Это – первостепенная задача не только волонтеров, но и всех ныне живущих на донской земле поколений победителей. Ростовская область насчитывает 2 тыс 255 таких памятников, напомнил глава региона.

Создание такой карты - инициатива самого Юрия Слюсаря, с которой он выступил еще в феврале на первом заседании областного оргкомитета по подготовке и проведению юбилея Победы. Она возникла у губернатора области по ассоциации с кинокартиной "В бой идут одни старики", в которой герои находят памятник погибшим летчицам.

Глава региона выразил уверенность в том, что в каждом из жителей Дона живет благодарная память о погибших за Родину и благоговейное отношение к памятным местам его воинской славы.