Салют на 9 мая отменили в Ставропольском крае

Праздничный салют на День Победы отменили на Ставрополье. Этот вопрос решился на голосовании среди местного населения.
Власти Ставропольского края решили отменить праздничный салют на День Победы 9 мая, поделился глава региона Владимир Владимиров.
В его официальном Telegram-канале был проведен опрос населения, где решался вопрос салюта. По его итогам, большинство проголосовало против.
"Мнения разделились почти поровну. Это понятно: салют Победы — важная для нас традиция. Тем не менее более половины участников высказались за то, чтобы в этом году салют не проводить. Так и поступим"
- Владимир Владимиров
Разработка праздничной программы к 9 мая продолжается, отметил губернатор.
Напомним, что к юбилею Победы на Ставрополье установят панно с фотографиями земляков, которые приняли участие в Великой Отечественной войне.