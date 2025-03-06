Вестник Кавказа

Салют на 9 мая отменили в Ставропольском крае

Салют на 9 мая отменили в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Праздничный салют на День Победы отменили на Ставрополье. Этот вопрос решился на голосовании среди местного населения.

Власти Ставропольского края решили отменить праздничный салют на День Победы 9 мая, поделился глава региона Владимир Владимиров.

В его официальном Telegram-канале был проведен опрос населения, где решался вопрос салюта. По его итогам, большинство проголосовало против.

"Мнения разделились почти поровну. Это понятно: салют Победы — важная для нас традиция. Тем не менее более половины участников высказались за то, чтобы в этом году салют не проводить. Так и поступим"

- Владимир Владимиров

Разработка праздничной программы к 9 мая продолжается, отметил губернатор.

Напомним, что к юбилею Победы на Ставрополье установят панно с фотографиями земляков, которые приняли участие в Великой Отечественной войне.

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