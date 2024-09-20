Госнаграда для ветеринаров появилась в Ингушетии

У ветеринарных врачей Ингушетии будет своя государственная награда. Ее утвердил свои указом глава республики.

В Ингушетии учредили госнаграду для ветеринарных врачей. Об этом поведали в Ветеринарном управлении республики.

"Новое почетное звание появилось в регионе - "Заслуженный ветеринарный врач Республики Ингушетия". Соответствующий указ подписал глава субъекта Махмуд-Али Калиматов"

– пресс-служба управления

Награды будут удостаиваться региональные ветеринары, проявившие себя в самых разных вопросах. В частности, планируется поощрять специалистов, своевременно оказавших помощь животным с применением последних научных достижений. Кроме того, будут награждаться ветеринары, использующие в лечебной практике не только российский, но и международный опыт, а также тех, кто занимается предупреждением и устранением различных заразных болезней.

Ранее сообщалось, что траты россиян за ветеринарные услуги за год выросли более чем на 16%. В 2024 году они потратили примерно 50 млрд рублей, а годом ранее – около 42,6 млрд. Специалисты объясняют это ростом цен на услуги в данной сфере.