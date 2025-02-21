Ингушетия добилась рекордно низкой безработицы

Регистрируемая безработица в Ингушетии упала до рекордного уровня. Однако, считает глава республики, проблема остается острой: общая безработица составляет более 25%.

Показатель регистрируемой безработицы за минувший год в Ингушетии опустился до рекордно низкой отметки в 6,1%, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что относительно предыдущего года, когда она равнялась 8,8%, тенденция более чем позитивная. В абсолютном значении безработных, прошедших официальную регистрацию, стало меньше на 7,5 тыс человек.

Калиматов добавил, что установленный ранее план по сокращению безработицы удалось перевыполнить более чем на 27%. На начало 2025 года на учете в службе занятости состоят не 23,4 тыс человек, как планировалось, а 17 тыс.

Однако, обратил внимание Калиматов, работы предстоит много, так как общая безработица по-прежнему высокая – более 25%. Он назвал и причину такой ситуации. По словам Калиматова, зачастую умения и опыт соискателей оказываются хуже, чем нужно работодателям.

"Нужно больше возможностей для переобучения, профориентации и взаимодействия с бизнесом"

– Калиматов

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на время месяца Рамадан в Ингушетии в государственных и муниципальных предприятиях на час сократится рабочий день. Такое решение было принято для обеспечения благоприятных условий для мусульман, которые держат пост. Продуктовые магазины в это время должны работать до 11 вечера. При этом власти настоятельно рекомендуют им не завышать искусственно цены.