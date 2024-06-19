Вестник Кавказа

Дополнительные места для паломничества в Мекку предоставили Ингушетии

Дополнительные места для паломничества в Мекку предоставили Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Квота Ингушетии для паломничества в Мекку увеличена почти на 10%. Первый самолет отправится из республики в Саудовскую Аравию во второй половине мая.

Ингушетии выделили дополнительные места для паломников, которые собираются совершить хадж в Саудовскую Аравию в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы республики.

"В этом году мы смогли договориться об увеличении первоначальной квоты на Хадж с 1300 мест до 1442"

– Махмуд-Али Калиматов

Он добавил, что власти королевства согласились предоставить номера в гостиницах для паломников и обеспечить прямые рейсы из аэропорта "Магас". Первый такой рейс должен состояться 20 мая.

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