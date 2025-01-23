Ингушетия запустит для паломников прямые рейсы в Саудовскую Аравию

В Ингушетии организуют прямые рейсы для людей, планирующих отправиться в Саудовскую Аравию для паломничества. Свои заявки уже подали около полтысячи человек.

В нынешнем году власти Ингушетии собираются организовать прямые рейсы в Саудовскую Аравию для паломников, совершающих хадж. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"В июне планируем организовать прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию для паломников, совершающих хадж"

– Махмуд-Али Калиматов

Он подчеркнул, что в этом году республика получила 1,3 тыс мест для паломничества.

Руководитель региона добавил, что на данный момент поступило примерно 500 заявок от желающих совершить хадж по святым местам Мекки и Медины.

На данный момент уже поступило около 500 заявок от жителей региона на совершение хаджа, при необходимости примем меры для увеличения квоты.