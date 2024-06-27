Вестник Кавказа

Гражданину Казахстана предстоит ответить за мошенничество

Гражданину Казахстана предстоит ответить за мошенничество
© Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана
Российские правоохранители экстрадировали из страны на родину гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере – он обманул казахстанского бизнесмена и скрылся от ответственности в России.

Из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве казахстанца, сообщила Генпрокуратура Казахстана.

В 2017 году он создал фиктивную фирму и предложил контрагенту поставку битума, по которому он получил в качестве предоплаты 50 млн тенге ($99,3 тыс) и скрылся, после чего был объявлен в международный розыск, поведали в надзорном ведомстве страны.

"В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину"

- Генпрокуратура Казахстана

"Бизнесмен" уже доставлен в страну – теперь его ждет суд, который после проведения следствия вынесет свой вердикт. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, говорится в сообщении надзорного ведомства Казахстана.

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