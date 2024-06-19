Информаторов о терроре задержали в Казахстане

Четверых граждан задержали правоохранители в Казахстане. Им предъявлено обвинение в пропаганде терроризма. По факту ведется расследование, возбуждены уголовные дела.

В Республике Казахстан правоохранительными органами была проведена операция, в результате которой были задержаны четыре человека. Подозрение, предъявленное задержанным, касается пропаганды террористической деятельности.

"26 июня в Туркестанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД по подозрению в пропаганде терроризма задержаны четверо граждан Казахстана. По предварительным данным, один из фигурантов длительное время жил за рубежом, где вероятно и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию"

– Комитет национальной безопасности

В ведомстве отметили, что в результате обыском по месту жительства подозреваемых была найдена религиозная литература, также обнаружены другие доказательства, указывающие на их виновность.

Согласно уголовному кодексу Казахстана, пропаганда терроризма является уголовным преступлением. Такие действия могут включать распространение материалов или иной способ пропаганды, который призван подстрекать к террористической деятельности, создавать положительный образ террора или оправдывать террористические акты.