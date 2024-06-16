Осужденные жители Дагестана получили новые сроки за терроризм

Заключенные из Дагестана стали террористами в колонии, отбывая полученное ранее наказание. Они изучали теорию и практику терроризма, а также вовлекали в деятельность запрещенной организации других заключенных.

Четверо жителей Дагестана получили приговоры за то, что присоединились к террористическому сообществу в колонии, где они отбывали наказания за другие преступления. Об этом рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону), который и вынес приговоры.

"Установлено, что отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии по Республике Дагестан, подсудимые добровольно вступили и участвовали в террористическом сообществе"

– суд

Оказалось, что мужчины, находясь в колонии, занимались экстремистским и террористическим "просвещением" среди тех, кто был рядом с ними. Они также, вместе с другими осужденными, изучали экстремистскую литературу, учились радикальной идеологии, изучали террористические практики.

Кроме того, в разное время трое осужденных выполняли роль старших в террористической ячейке. Четвертый и вовсе стал главой террористического сообщества, его усилиями к ячейке примкнул еще один осужденный.

Уголовные дела расследовались по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, а также помощи террористической деятельности.

Ближайшие годы – от 8 до 20 лет – фигуранты проведут в колонии строгого режима.