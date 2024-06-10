Вестник Кавказа

Захват заложников в СИЗО – преступники ликвидированы

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ростовском СИЗО провели операцию по освобождению заложников. Преступники-террористы были ликвидированы. Заложники не пострадали.

В Ростове ликвидировали преступников, захвативших в заложники двух сотрудников СИЗО и требовавших транспорт, чтобы покинуть изолятор. Известно, что среди злоумышленников были арестованные по террористическим статьям лица.

Федеральная служба исполнения наказаний сообщает о ликвидации преступников, этим утром захвативших в ростовском СИЗО заложников.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали"

– пресс-бюро ФСИН

Заранее спланированный захват заложников, чтобы организовать побег, произвели 16 июня в СИЗО шесть человек. Часть из них - сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", они обвинялись в организации терактов.

Из рук преступников были освобождены начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма и инспектор-надзиратель.

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