В ростовском СИЗО произошел спланированный захват заложников

Захват заложников произошел сегодня в СИЗО в Ростовской области. Двое сотрудников захвачены шестью обвиняемыми в терроризме, преступники требуют транспорт.

ЧП с захватом заложников случилось сегодня в следственном изоляторе в Ростовской области.

"Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС"

– ФСИН

На данный момент известно, что захвачены оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. В заложники их взяли шестеро человек, по некоторым сведениям, захват заложников они планировали несколько месяцев. Среди злоумышленников лица, являющиеся сторонниками ИГ - запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Они обвиняются в терроризме.

Преступники и их заложники, на одном из которых наручники, находятся во внутреннем дворе СИЗО, у них нет огнестрельного оружия, но имеются нож, пожарный топор и резиновая дубинка, информируют правоохранительные органы. Заключенные требуют транспорт, чтобы покинуть изолятор, ведутся переговоры по освобождению заложников.

СИЗО работает штатно, правоохранители оценивают обстановку как контролируемую.

На месте ЧП находится глава областного главка ФСИН, а также представители полиции и прокуратуры. В регион направляется группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.