Россия может выписать «Талибан» из террористов

МИД и Минюст предложили исключить «Талибан» (движение запрещено в РФ) из списка террористических организаций. Вопрос продолжает прорабатываться.

Глава второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов сообщил о предложении Минюста и внешнеполитического ведомства РФ о снятии с запрещенного в стране движения «Талибан» террористической метки.

Дипломат отметил, что предложение было согласовано с другими ведомствами и уже передано президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что МИД реагирует на это позитивно.

«Исключение «Талибана» из списка запрещенных перед признанием обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно»

- Замир Кабулов

Кабулов подчеркнул, что признание «Талибана» Россией стало гораздо ближе, чем в 2021 году. При этом дипломат напомнил об отдельных моментах, после которых и будет принято решение о признании.

Напомним, в декабре 2023 году «Талибан» был исключен из списка террористических организаций в Казахстане. Москва поддержала данное решение.