Вестник Кавказа

Ставрополье утроит финансирование ремонта медучреждений края

Ставрополье утроит финансирование ремонта медучреждений края
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья приняли решение серьезно нарастить объем средств, выделяемых на ремонт медицинских учреждений первичного звена в крае – на модернизацию и капремонт ФАПов и поликлиник края будет потрачено более миллиарда рублей.

Власти Ставропольского края серьезно займутся капитальным ремонтом и модернизацией медицинских учреждений первичного звена в регионе – в нынешнем году на эти цели будет потрачено более миллиарда рублей из бюджета, сообщил в своем Telegram-канале по итогам прошедшей коллегии Минздрава региона министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

"На реализацию регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" выделено более 2 млрд рублей, из которых порядка 1 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт объектов здравоохранения, а более 760 млн рублей - на оснащение новым оборудованием"

- Юрий Литвинов

Рост серьезный – в минувшем 2024 году на эти цели было потрачено всего 332 млн рублей, на них отремонтировали 47 ФАПов и поликлиник. В нынешнем же году рост составит более чем в 3 раза, подчеркнул министр.

Минздрав Ставрополья в прошлом году закупил более 740 единиц оборудования и 118 специализированных автомобилей, напомнил Юрий Литвинов.

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