Вестник Кавказа

Ставрополье обновит семь мостов в 2025 году

Ставрополье обновит семь мостов в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем году будет проведена реконструкция семи мостов в округах Ставропольского края. Власти потратят на работы 120 млн рублей.

Ставропольский край планирует провести ремонт семи мостов местного значения. За 3 года в регионе обновили свыше 20 мостов, передал губернатор Владимир Владимиров.

"К ремонту готовим объекты в Минераловодском, Новоалександровском, Красногвардейском, Труновском и Туркменском округах. Еще один мост через реку Кума в Советском округе пройдет реконструкцию"

- Владимир Владимиров

На работы будет направлено 120 млн рублей.

Уже в начале весны специалисты приступят к реконструкции моста на трассе Минводы - Суворовская. За 30 лет он сильно износился и срочно нуждается в ремонте, отметил глава Ставрополья.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Угроза минирования &quot;Нарзана&quot; поступила в Кисловодске

Угроза минирования "Нарзана" поступила в Кисловодске

Воздушные гавани регионов СКФО функционируют штатно

Воздушные гавани регионов СКФО функционируют штатно

Ягодные плантации за 140 млн рублей появятся на Ставрополье

Ягодные плантации за 140 млн рублей появятся на Ставрополье

Рекордное количество реагента использовали в Железноводске

Рекордное количество реагента использовали в Железноводске

Строительство 8 тыс жилых домов провели на Ставрополье в 2024 году

Строительство 8 тыс жилых домов провели на Ставрополье в 2024 году

Хулиганы снова &quot;минируют&quot; школы и вузы Невинномысска

Хулиганы снова "минируют" школы и вузы Невинномысска

Морозы вынудили школы уйти на дистант на Ставрополье

Морозы вынудили школы уйти на дистант на Ставрополье

Жители Невинномысска остались без отопления в холода

Жители Невинномысска остались без отопления в холода

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы