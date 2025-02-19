Ставрополье обновит семь мостов в 2025 году

В следующем году будет проведена реконструкция семи мостов в округах Ставропольского края. Власти потратят на работы 120 млн рублей.
Ставропольский край планирует провести ремонт семи мостов местного значения. За 3 года в регионе обновили свыше 20 мостов, передал губернатор Владимир Владимиров.
"К ремонту готовим объекты в Минераловодском, Новоалександровском, Красногвардейском, Труновском и Туркменском округах. Еще один мост через реку Кума в Советском округе пройдет реконструкцию"
- Владимир Владимиров
На работы будет направлено 120 млн рублей.
Уже в начале весны специалисты приступят к реконструкции моста на трассе Минводы - Суворовская. За 30 лет он сильно износился и срочно нуждается в ремонте, отметил глава Ставрополья.