Строительство 8 тыс жилых домов провели на Ставрополье в 2024 году

В Ставропольском крае возвели свыше 8 тыс жилых домов за минувший год. Ставрополь занял первое место в регионе по вводу нового жилья.

В 2024 году на Ставрополье было построено 8,3 тыс жилых домов, рассказали в краевом Минстрое.

"Также в 2024 году в крае ввели в эксплуатацию 20,4 тысяч квартир. Это на 5,5% больше, чем в 2023 году"

- Минстрой Ставропольского края

Больше всего жилья ввели в краевой столице (602 тыс кв м), второе и третье место заняли Шпаковский и Предгорный округ (343 тыс кв м и 159 тыс кв м соответственно). В пятерку лидеров также вошли Ессентуки (131 тыс кв м) и Пятигорск (119 тыс кв м).

Напомним, что Ставропольский край занял лидирующие позиции по вводу коммерческих зданий среди всех субъектов России.