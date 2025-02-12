Ставрополье стало лидером по запуску коммерческой недвижимости

Ставрополье стало лидером по вводу нежилых зданий среди всех регионов страны. Всего в РФ возвели более 38 млн кв м суммарной площади зданий коммерческого назначения.

На Ставрополье зафиксированы высокие темпы ввода в строй коммерческих зданий, что позволило региону стать лидером в РФ по строительстве нежилых построек, отметили в пресс-службе правительства страны.

Сообщается, что в регионе обеспечили ввод в эксплуатацию на уровне 0,31 млн кв м, что говорит о благоприятном инвестиционном климате.

Отметим, что в стране за минувший год ввели в строй более 38 млн кв м недвижимости коммерческого назначения. Это превысило показатели 2023 года почти на 8%.