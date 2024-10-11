Вестник Кавказа

В Ессентуках пройдет фестиваль воздухоплавания

Воздушный шар
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В конце мая Ессентуки примут фестиваль воздухоплавания. Жители и гости города смогут увидеть город с высоты, а также полюбоваться видами Эльбруса.

Ессентуки станут площадкой для фестиваля воздухоплавания, который пройдет в курортном городе с 25 по 27 мая. 

В небо курортного города поднимутся 26 аэростатов. Мероприятие приурочено к 200-летию Ессентуков. 

Гости фестиваля смогут увидеть с высоты достопримечательности города, а также Эльбрус. В программе мероприятия также предусмотрены спортивные полеты.

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